〈每週CFTC報告〉看法轉向 美元持倉近110週首度進入看跌區域

本週美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示，隨著美元近期偏弱，投機者連續第 4 週減碼看漲押注，造成近 110 週以來，美元持倉首度進入看跌區域。同時間，他們大幅增加歐元、澳幣及墨西哥披索的看漲押注。

美元指數

截至 6 月 16 日當週，投機者大減美元指數非商業期貨，淨多單減 10033 口，為連續第 4 週減碼，持倉也由多翻空，轉為淨空單 5344 口。

(圖表取自 countingpips.com)

從 3 月 24 日到 5 月 19 日，多頭連續加碼美元指數 9 週後，連續 4 週共減碼多頭 2.2 萬口，使持倉水位在近 110 週以來，也就是 2018 年 5 月 8 日當週之後，首度進入看跌區域。

美元指數由 5 月 18 日的 100.4 左右水準，目前跌至約 97.7 的水準。

其他貨幣

本週大型投機者急劇減持美元之下，歐元、澳幣及墨西哥披索，則見到大量買盤。

(圖表取自 countingpips.com)

歐元投機者淨多單本週一口氣增加 2.1 萬口，來到 11.7 萬口，不僅是看漲部位連續第 4 週上升，持倉也來到 2018 年 5 月 8 日以來新高。總體而言，歐元部位在過去的 15 週表現出色，從 3 月 10 日的 - 12667 口增加到本週的 11.7 萬口合約。

澳幣多頭押注本週同樣激增，淨空單大減 3.0 萬口，至 6532 口，雖然整體仍看空，但看空水位是近 111 週的最低。

墨西哥披索本週同樣獲得多單加碼，因而擺脫看跌區域，轉為淨多單 22106 口，為過去 13 週以來最高的看漲水位。

原油

大型能源投機商在 WTI 原油期貨市場上，連續第 2 週減碼多頭，本週淨多單下降 21637 口，至 54.6 萬口。

(圖表取自 countingpips.com)

儘管本週多頭減幅較大，為過去 6 週以來最多，不過投機者看漲部位仍高，在過去 11 週有 7 週增持多頭，淨多單已連續 10 週在 50 萬口以上。

黃金

投機者本週增持黃金淨多單 15735 口，至 22.4 萬口。

(圖表取自 countingpips.com)

黃金投機者在連續第 3 週減少看漲押注後，本週重新加碼，不過整體而言，過去 3-4 個月以來，投機者的多頭部位已由歷史新高 35.3 萬口，持續下降，不過，本週加碼的幅度是自 2 月 18 日當週之後最多。

10 年期美債

本週大型投機者本週降低美債多頭部位，由上週的淨多單 2254 口，減碼 13139 口，成為淨空單 1.0 萬口。

(圖表取自 countingpips.com)

上週是自 2017 年 12 月 12 日以來，投機者首度在 10 年期美債轉多，但在本週減碼後，又回到看跌區域，大體來看，投機者對未來方向持中性看法。

VIX

本週投機者在 VIX 淨空單減少 15640 口，至 5.1 萬口。

(圖表取自 countingpips.com)

這是投機者過去 4 週以來，首度減少看跌押注，在此之前，他們連續 3 週加碼看空。目前的看跌部位仍連續第 3 週超過 5 萬口水準，這是自今年 3 月以來首次。