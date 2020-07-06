〈群益投資展望〉2個利多加持 下半年指數高點挑戰13000點

群益金融集團今 (6) 日舉辦 2020 下半年台股投資展望說明會，在台股今日收漲逾 200 點並穩穩站上萬二關卡後，群益樂觀預估下半年指數高點有望挑戰 13000 點，而指數上攻有二大利多因素，包括全球科技業高成長和低利率環境，不過，預期漲勢將聚焦中小成長。

群益認為，今年台股年度低點已過，下半年將持續受惠於貨幣面寬鬆、美國大選政策利多支撐，行情審慎樂觀。

其中，第 3 季行情正面因素是經濟季增率恢復正成長、美國大選政策行情，負面因素是疫情控制變數，預估 7-8 月財報修正壓力結束後，大盤將震盪走高到 9 月。

第 4 季因 10 月財報周可能造成美股再度修正壓縮全球股市表現，觀望氣氛轉濃，同時，美股表現將暗示選舉結果，預料 11 月出現較大修正，至於修正幅度視大選結果與疫情變數而定，到 12 月，大盤有望再次出現反彈。

對於疫情，群益認為，6 月下旬世界衛生組織新冠病毒大流行已進入「新的危險階段」，但各國基於經濟面考量，防疫將以邊境管理取代上半年全面停工；儘管疫情秋冬可能再起，全球防疫能力已明顯躍升，且下半年或 2021 年或可看到疫苗通過測試量產上市。

而聯準會上月會議維持利率於 0-0.25% 不變，群益認為，從各委員的長期展望來看，此一低利率環境將維持至 2022 年。