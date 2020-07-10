台股跌逾百點全盤盡墨 三大法人土洋對作賣超28億元

台股今 (10) 日遭遇高檔賣壓開高走低，股王大立光領跌重挫逾 9%，電子、金融、傳產全盤盡墨，但權王台積電續創天價強力撐盤，指數高低震盪逾 220 點，終場下跌 119 點收在 12073 點，成交量為 2581 億元，三大法人多空交戰，合計賣超 28.63 億元，呈現土洋對作。

加權指數終場以 12073.68 點作收，下跌 119.01 點或 0.98%，成交值為 2581.81 億元。觀察籌碼面，外資轉為買超 2.56 億元；投信則賣超 13.26 億元；自營商也賣超 17.92 億元，呈現土洋對作，三大法人合計賣超 28.63 億元。

股王大立光昨日法說釋出下半年展望更保守訊號，儘管多家外資維持買進評級，但仍不敵利空衝擊，今日開盤直接跳水，逼近跌停價，終場收 4010 元，跌幅達 9.5%。光學鏡頭廠連袂走跌，今國光重挫逾 8%，佳凌、玉晶光、亞光皆跌逾半根停板。

美股那斯達克指數創新高，台積電 ADR (TSM-US) 終場大漲 3.5%，儘管台股遭遇賣壓，但台積電仍續創天價，股價來到 348.5 元，漲幅 1%。台積電稍早公布 6 月營收 1208.78 億元，月增 28.8%，年增 40.8%，營收站回千億大關，並改寫單月營收新猷。

台積電為台灣能源轉型立下重要的里程碑，點燃太陽能族群久違的漲勢，達能再度亮燈漲停，聯合再生、元晶、茂迪股價也逆勢大漲，逼近漲停價；風電概念股如世紀鋼、信邦、台達電及永冠 - KY、華城等都表現不俗。

生技股王合一連續飆漲多日後，今震盪走跌打入跌停，生技族群同步回檔，其中，中天、杏國、杏輝、合世單日歷經漲停、跌停大洗三溫暖，雃博、永昕、懷特、泰福、安克、健亞、亞諾法等多檔早盤皆震盪超過 15%。

股王落難，盤面上跌勢較重的族群就屬光電，類股指數重挫逾 5%；汽車、玻璃類股居次，指數跌逾 2%；金融、塑橡膠、電纜、機電、營建、生醫等類股全面下挫。

法人表示，目前台股技術面各期均線多頭排列，雖有漲多回檔的可能性，但仍是多頭格局不變，操作上可逢拉回進行布局，台股月線未跌破前，仍可偏多看待。觀察外資近期主要著墨電子權值股，加上 7 月有生技展加持，投資人可留意。