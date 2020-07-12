家電市場趨近飽和 老牌大廠加速資產活化爭取獲利

國內家電市場已經飽和，近幾年價格也趨於競爭，老牌大廠東元 (1504-TW)、三洋電 (1614-TW)、大同 (2371-TW) 及聲寶 (1604-TW) 擁有豐厚的土地資產，近年加速活化資產，藉此帶動獲利成長。

業者坦言，國內家電市場需求難大幅增加，獲利空間有限，加上中國供應鏈崛起，產量大、削價競爭，光是電視售價短短幾年就降了 1 倍，擠壓業者獲利空間。

國內老牌家電大廠中，都擁有豐厚的土地資產，近年來也積極進行資產活化，其中，三洋電將閒置的不動產出租，每年租賃業務，可挹注整體營收逾 2 億元，近期也積極將泰山廠、高雄岡山廠及三峽廠，尋找可長期合作的對象。

三洋電泰山廠土地變更案備受外界關注，由於土地面積高達 2.3 萬坪，總樓地板面積 11 萬 3538 坪，堪稱新北市最大都更案，目前將朝新北市政府實施的都更三箭進行地目變更，預計 8 月底前可確認土地開發容積率，不過由於土地坪數大牽涉許多法規，動工至少還需要 2-3 年。

聲寶去年出售台中潭子土地，並認列處分利益 3.6 億元，另外，新北市土城 4000 坪廠區，已通過新北市府核可土地變更為居住用地，將規劃成「三代同鄰」住宅社區，目標 2021 年開始銷售，並帶來穩定的租金收入。

東元位在北市的松江大樓，近期活化土地也有動作，董事會日前通過旗下東元資產與明台產險，將共同改建松江大樓，預計總金額為 13.64 億元，其中，東元集團出資 56%、明台物產出資 44%，預計明年底開始動工，並規劃為商辦大樓，未來將全數出租。