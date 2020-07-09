〈美股早盤〉初請失業金優於預期 那斯達克再刷歷史新高

週四 (9 日) 美國勞工部公佈截至 7 月 4 日當週的初請失業金人數，報 131.4 萬人，優於市場預估值 139 萬人，顯示儘管美國新冠疫情 (COVID-19) 確診病例持續飆升，勞動人口仍逐漸重返工作崗位。

週四 (9 日) 美股開盤科技類股持續上漲，Netflix (NFLX-US)、微軟 (MSFT-US)、蘋果 (AAPL-US) 分別上漲 0.27%、0.94%、及 0.41%，帶動整體那斯達克指數延續昨日漲勢，上漲 77.75 點。

新冠疫情發展

週三 (8 日) 美國新增確診爆逾 6 萬例，再刷單日新高峰紀錄，迄今累計確診數超過 300 萬，死亡人數至少 13.1 萬，美國南部和西部成為重災區，亞利桑那州、加州、佛州和德州已占美國新增病例近一半。

與此同時，美國總統川普威脅撤資，以施壓美國學校全面開學，並抱怨美國疾病管制與預防中心 (CDC) 的重啟指南過於嚴格。

美中關係進展

美中緊張情勢持續升溫，美國國家安全顧問 Robert O'Brien 在週三 (8 日) 表示，川普總統正在考慮是否將禁止中國的 TikTok 和微信等社交媒體平台，並將對中國採取重大措施。

此外，美國國務卿龐培奧 (Michael Pompeo) 於週三 (8 日) 表示，川普政府將採取行動，確保中國政府無法透過通訊和社交媒體，取得美國用戶的任何私人數據。

截至台北時間週四 (9 日)22 時許：

道瓊指數上漲 4.09 點或 0.02%，暫報 26071.37 點

那斯達克上漲 77.75 點或 0.74%，暫報 10570.25 點

標普 500 上漲 9.26 點或 0.29%，暫報 3179.20 點

費半上漲 5.13 點或 0.25%，暫報 2054.73 點

台積電 ADR 上漲 0.70% 至每股 63.03 美元

十年期美債殖利率下跌至 0.651%

紐約輕原油下跌 0.20% 至每桶 40.82 美元

布蘭特原油上漲 0.21% 至每桶 43.38 美元

黃金下跌 0.14% 至每盎司 1818.05 美元

美元指數下跌 0.06% 至 96.312 點

美股道瓊指數日 k 線圖

焦點個股：

福特早盤下跌 0.33%，達 6.07 美元。

福特汽車週四 (9 日) 表示，今年第 2 季在中國的銷量年增 3%，這是近 3 年來，福特在中國市場首度出現季度銷量成長。第 2 季在經濟復甦的帶動下，全季銷量升至 158589 輛，較低迷的前一季成長近 80%，比起去年同期也轉為 3% 成長。

福特一直試圖走出中國市場銷售下滑的局面，在 2018 年，他們在中國銷量大減 37% 之後，去年仍然下滑 26%，今年第一季受疫情打擊，銷售情況更是雪上加霜，全季銷售 88770 輛新車，年減 34.9%。

嬌生早盤下跌 0.05%，達 143.20 美元。

倡導組織黑人女性健康協會週三 (8 日) 發表聲明，稱有 170 多個非營利組織共同呼籲，美國嬌生公司 (Johnson & Johnson) 應在全球範圍內，停售滑石粉為基底的嬰兒爽身粉，因有致癌風險。

嬌生 5 月份宣布，由於受到一系列法律訴訟影響，造成產品安全性被「誤導」，導致需求下滑，將停止在美加銷售以滑石粉為基底的嬰兒爽身粉。依公司說法，停售是以需求考慮，而非安全性，公司仍對爽身粉的安全性保持堅定信心。

Synaptics 早盤下跌 1.21%，達 67.03 美元。

全球觸控 IC 龍頭新思科技 (Synaptics) 週三宣布將以 2.5 億美元現金，收購博通 (Broadcom) 用於物聯網的無線射頻業務。根據 Synaptics 的聲明，預計這項收購將使年營收提升 6500 萬美元，收購價相當於營收的 3.8 倍、或獲利的 14 倍，分析師認為交易價值公允。

Synaptics 收購的產品組合包括博通的物聯網 Wi-Fi、藍芽和專攻消費者、工業汽車和監控市場的 GPS 產品。

今日關鍵經濟數據：

美國上週初請失業金人數 (萬人) 報 131.4，預估 139，前值 142.7

美國上週續請失業金人數 (萬人) 報 1806.2，預估 1895，前值 1929

美國上週初請失業金人數四週均值 (萬人) 報 143.7，前值 150

美國初請失業金人數 (圖：Zero Hedge)

華爾街分析：

摩根大通策略師 Joyce Chang 表示，雖然市場流動性已明顯改善，且大部分機制皆已恢復，但仍不穩定且容易受到突發事件的衝擊。就流動性而言，債券已接近完全恢復，但股市及外匯市場則仍有一段距離。

Saxo Bank 投資長 Steen Jakobsen 表示，美國確診病例於昨日再次創下新高，因此預期死亡病例也將呈上升趨勢，並對股市的走勢造成風險。

美利堅大學經濟學家 Bradley Hardy 表示，整體而言就業成長將會持續，但速度將較過去兩個月放緩。Hardy 指出，由於美國確診病例數持續上升，因此將造成消費支出減少，進而對於就業市場造成衝擊。

北卡羅萊納大學經濟學家 Joaquin Alfredo-Angel Rubalcaba 表示，過去幾個月以來的就業人口增長，主要來自於雇主讓原本的員工重返工作崗位。他表示，雖然美國政府努力防止疫情擴大，但成效卻相當有限，因此，對於未來經濟是否能夠持續成長，將很難抱持太大的信心。