〈美股早盤〉初請失業金優於預期 那斯達克再刷歷史新高

週四 (9 日) 美國勞工部公佈截至 7 月 4 日當週的初請失業金人數，報 131.4 萬人，優於市場預估值 139 萬人，顯示儘管美國新冠疫情 (COVID-19) 確診病例持續飆升，勞動人口仍逐漸重返工作崗位。
週四 (9 日) 美股開盤科技類股持續上漲，Netflix (NFLX-US)、微軟 (MSFT-US)、蘋果 (AAPL-US) 分別上漲 0.27%、0.94%、及 0.41%，帶動整體那斯達克指數延續昨日漲勢，上漲 77.75 點。
新冠疫情發展
週三 (8 日) 美國新增確診爆逾 6 萬例，再刷單日新高峰紀錄，迄今累計確診數超過 300 萬，死亡人數至少 13.1 萬，美國南部和西部成為重災區，亞利桑那州、加州、佛州和德州已占美國新增病例近一半。
與此同時，美國總統川普威脅撤資，以施壓美國學校全面開學，並抱怨美國疾病管制與預防中心 (CDC) 的重啟指南過於嚴格。
美中關係進展
美中緊張情勢持續升溫，美國國家安全顧問 Robert O'Brien 在週三 (8 日) 表示，川普總統正在考慮是否將禁止中國的 TikTok 和微信等社交媒體平台，並將對中國採取重大措施。
此外，美國國務卿龐培奧 (Michael Pompeo) 於週三 (8 日) 表示，川普政府將採取行動，確保中國政府無法透過通訊和社交媒體，取得美國用戶的任何私人數據。
截至台北時間週四 (9 日)22 時許：
- 道瓊指數上漲 4.09 點或 0.02%，暫報 26071.37 點
- 那斯達克上漲 77.75 點或 0.74%，暫報 10570.25 點
- 標普 500 上漲 9.26 點或 0.29%，暫報 3179.20 點
- 費半上漲 5.13 點或 0.25%，暫報 2054.73 點
- 台積電 ADR 上漲 0.70% 至每股 63.03 美元
- 十年期美債殖利率下跌至 0.651%
- 紐約輕原油下跌 0.20% 至每桶 40.82 美元
- 布蘭特原油上漲 0.21% 至每桶 43.38 美元
- 黃金下跌 0.14% 至每盎司 1818.05 美元
- 美元指數下跌 0.06% 至 96.312 點
焦點個股：
福特 (F-US)
福特早盤下跌 0.33%，達 6.07 美元。
福特汽車週四 (9 日) 表示，今年第 2 季在中國的銷量年增 3%，這是近 3 年來，福特在中國市場首度出現季度銷量成長。第 2 季在經濟復甦的帶動下，全季銷量升至 158589 輛，較低迷的前一季成長近 80%，比起去年同期也轉為 3% 成長。
福特一直試圖走出中國市場銷售下滑的局面，在 2018 年，他們在中國銷量大減 37% 之後，去年仍然下滑 26%，今年第一季受疫情打擊，銷售情況更是雪上加霜，全季銷售 88770 輛新車，年減 34.9%。
嬌生 (JNJ-US)
嬌生早盤下跌 0.05%，達 143.20 美元。
倡導組織黑人女性健康協會週三 (8 日) 發表聲明，稱有 170 多個非營利組織共同呼籲，美國嬌生公司 (Johnson & Johnson) 應在全球範圍內，停售滑石粉為基底的嬰兒爽身粉，因有致癌風險。
嬌生 5 月份宣布，由於受到一系列法律訴訟影響，造成產品安全性被「誤導」，導致需求下滑，將停止在美加銷售以滑石粉為基底的嬰兒爽身粉。依公司說法，停售是以需求考慮，而非安全性，公司仍對爽身粉的安全性保持堅定信心。
Synaptics(SYNA-US)
Synaptics 早盤下跌 1.21%，達 67.03 美元。
全球觸控 IC 龍頭新思科技 (Synaptics) 週三宣布將以 2.5 億美元現金，收購博通 (Broadcom) 用於物聯網的無線射頻業務。根據 Synaptics 的聲明，預計這項收購將使年營收提升 6500 萬美元，收購價相當於營收的 3.8 倍、或獲利的 14 倍，分析師認為交易價值公允。
Synaptics 收購的產品組合包括博通的物聯網 Wi-Fi、藍芽和專攻消費者、工業汽車和監控市場的 GPS 產品。
今日關鍵經濟數據：
- 美國上週初請失業金人數 (萬人) 報 131.4，預估 139，前值 142.7
- 美國上週續請失業金人數 (萬人) 報 1806.2，預估 1895，前值 1929
- 美國上週初請失業金人數四週均值 (萬人) 報 143.7，前值 150
華爾街分析：
摩根大通策略師 Joyce Chang 表示，雖然市場流動性已明顯改善，且大部分機制皆已恢復，但仍不穩定且容易受到突發事件的衝擊。就流動性而言，債券已接近完全恢復，但股市及外匯市場則仍有一段距離。
Saxo Bank 投資長 Steen Jakobsen 表示，美國確診病例於昨日再次創下新高，因此預期死亡病例也將呈上升趨勢，並對股市的走勢造成風險。
美利堅大學經濟學家 Bradley Hardy 表示，整體而言就業成長將會持續，但速度將較過去兩個月放緩。Hardy 指出，由於美國確診病例數持續上升，因此將造成消費支出減少，進而對於就業市場造成衝擊。
北卡羅萊納大學經濟學家 Joaquin Alfredo-Angel Rubalcaba 表示，過去幾個月以來的就業人口增長，主要來自於雇主讓原本的員工重返工作崗位。他表示，雖然美國政府努力防止疫情擴大，但成效卻相當有限，因此，對於未來經濟是否能夠持續成長，將很難抱持太大的信心。