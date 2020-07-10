熱錢派對助攻台股市值守穩36兆元 兩大優勢支撐股市動能

台股面臨漲多拉回壓力，但本週在熱錢派對助陣下單週仍有 164 點的漲幅，上市公司市值增加 4988 億元，總市值達 36.7 兆元，台股雖有短線修正壓力，但在資金行情續熱，搭配台股高殖利率優勢，第 3 季仍有表現空間。

富蘭克林華美投信表示，在資金行情帶動下，科技股持續扮演多頭帶領盤勢上攻，雖然短線因權值股展望偏保守而稍有修正，但因台股具高股息，又以新科技與醫療防疫概念類股勝出，短線整理、可觀察生醫類股是否接棒演出。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示，全球低利率環境驅使，各國政府持續擴大寬鬆貨幣與財政政策，熱錢流向新興市場，特別是具高成長性與高股息類股；儘管短線因權值股公布展望預估偏保守，影響股市回檔整理，但相較於全球股市，台股平均值利率約 3.7% 與科技高成長優勢，第三季展望不看淡。

郭修伸認為，由於短線台股跟隨美國科技股表現，大盤指數已站上 12000 點，資金行情也讓店頭市場持續創 12 年新高，有本益比的科技股，反而更容易有表現空間。

法人分析，除了先前的台商撤資回流、今年受疫情影響降息環境，壽險儲蓄資金也大幅出籠，全球資金行情熱燒，使台股下半年展望也不悲觀。

展望後市，下半年台股仍具五大看好方向，包括: 遠端工作概念、物聯網概念、5G 概念、生技醫療與電動車概念股，都是新發展趨勢，其中台股上半年資金輪動主軸以科技與生技醫療勝出，醫療也是這波修正時觀察是否承接輪動的類股，建議挑選具成長性與展望表現佳的標的，並以選股不選市為主。