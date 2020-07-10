中國去美化效益逐步顯 矽力-KY、祥碩Q2營收同創歷史次高

IC 設計大廠矽力 - KY(6415-TW)、祥碩 (5269-TW) 今 (10) 日公布 6 月營收，分別達 10.56 億、5.25 億元，第二季營收 32.97 億、13.09 億元；受惠中國廠商去美化，矽力 - KY 與祥碩在中國市占率逐步提升，業績也反映在營收上，第二季營收皆創歷史次高。

矽力 - KY 6 月營收 10.56 億元，月減 0.24%，年增 27.21%，第二季營收 32.97 億元，季增 15.56%，年增 30.68%，累計上半年營收 61.5 億元，年增 34.35%。

祥碩 6 月營收 5.25 億元，月增 54.47%，年增 83.36%，第二季營收 13.09 億元，季減 17.47%，年增 68.47%，累計上半年營收 28.95 億元，年增 58.59%。

矽力 - KY 上半年受惠 5G 基地台、資料中心拉貨強勁，上半年營收逐季成長，展望下半年，在去美化效益帶動下，中國訂單能見度比歐美地區高，加上消費性需求回溫，整體營運可望再優於上半年，法人估，矽力全年營收、獲利將創新高。

祥碩今年以來也受惠去美化效益，與中國自有 CPU 廠合作，預計營收貢獻今年就可見到，看好今年中國營收比重將從去年的 3%，提升至 5% 以上，有機會上看雙位數，可望分散單一客戶、地區營收比重過高風險。