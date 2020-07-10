無印良品在美國不敵疫情 聲請破產保護

日本無印良品的營運公司良品計畫 (7453-JP) 週五 (10 日) 宣布，該公司的美國子公司「MUJI U.S.A.」已在同日依美國破產法第 11 章聲請破產保護，負債總額為 6400 萬美元。主要原因在於新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的影響下，造成店面停業、業績惡化。

良品計畫股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

這是首度有日本大型零售業者，因受到新冠肺炎疫情影響，依美國破產法第 11 章來聲請破產保護。在經過一連串的相關法律程序後，該公司要把目標放在經營重建。

無印良品在 2006 年的時候進軍美國，目前在該國擁有 18 家的分店。美國的店面租金高昂、成本負擔沉重，外加新冠肺炎疫情所造成的停業影響，都對美國子公司的經營帶來相當程度的殺傷力。

無印良品美國子公司的上年度營收 (截至 2020 年 2 月) 達 110 億日圓，公司淨損報 18 億日圓的赤字。該公司表示，申請破產對於 2020 年 Q2 的合併財報不會帶來太大影響。今後在經過法律程序後，會擬定分店等方面的營運計畫。

日本良品計畫上年度的合併營收報年增 7.1% 至 4387 億日圓，歸屬公司股東純益報年減 31.3% 至 232 億日圓。

日本國外市場營收約占整體 4 成，其中以中國為主的東亞市場約占 3 成、達到 1247 億日圓，僅次於日本市場。