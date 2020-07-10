台積電6月營收月增近3成創新高 Q2寫次高 上半年年增35%

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (10) 日公布 6 月營收 1208.78 億元，月增 28.8%，年增 40.8%，由於趕工華為禁令生效前出貨海思，帶動營收再站回億元大關，並改寫單月營收新猷；第 2 季營收 3106.99 億元，季增 0.03%，年增 25.19%，達標財測，寫歷史次高，僅次於去年第 4 季的 3172.37 億元，連續 3 季站穩 3000 億元；上半年累計營收 6212.96 億元，年增 35.2%。

據台積電財測，第 2 季營收估達 101 至 104 億美元，季減 2.04% 至季增 0.87%。若以 1 美元兌換新台幣 30 元計算，新台幣營收估達 3030 至 3120 億元，毛利率估 50-52%，營益率估 39-41%，雙率均可望續站穩高檔。

台積電表示，第 2 季行動裝置產品需求較弱，但與 5G 持續佈建、高效運算相關產品推出等因素相互抵銷，業績表現持穩，且目前未看到客戶需求趨緩，高效運算產品受惠居家工作等應用驅動，需求仍強勁。

除客戶需求持穩外，市場傳，受到美國政府進一步擴大對華為限制影響，為趕在 120 天寬限期內出貨，台積電急趕工華為 5G 基地台晶片大單，帶動台積電 6 月營收飆升。

外媒報導，蘋果仍會如期在 9 月底前發表至少 3 款新機，由台積電代工生產 A14 處理器，採用 5 奈米製程，且正陸續交貨中，預估今年相關晶片出貨量將達 8000 萬顆，為 5 奈米產能挹注強勁動能，法人看好，在蘋果新機可望如期上市下，有助推進台積電第 3 季營運持續向上。

外資看好，台積電第 3 季營運可望優於預期，第 4 季的華為訂單缺口，在高通、聯發科、超微等客戶填補下，營運將續強，預期今年將達成營收年增 15-20% 目標，每股純益估 17 元，明年更可望賺 2 個股本。目前已有 2 家外資調升目標價至 375 元，看好台積電股價將續創高。

台積電董事長劉德音日前表示，疫情改變人類生活，也驅動新科技應用成長，使科技業表現與整體經濟脫節、反而更好，未來 2 季產能利用率不是大問題，今年下半年、全年營收展望，及今年資本支出等目標都沒有任何改變，與前次法說會相較之下，台積電對下半年的展望顯然更為樂觀。

外資近日大舉敲進台積電，已連 8 買，共買超 8.7 萬張，且台積電 ADR 周四表現續強，上漲 3.5%，收在 64.78 美元，再改寫新高價。台積電今日股價也在台股一支獨秀，即便大盤走弱仍續衝鋒，早盤最高站上站上 353 元，改寫新天價，終場收在 348.5 元，市值達 9.04 兆元。