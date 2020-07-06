為響應「盟友」抵制 傳英國今年將逐步淘汰華為5G

美國當局對中國電信設備商華為祭出禁令，並呼籲盟友國共同抵制，有英媒報導指出，英國首相強生 (Boris Johnson) 將在本月份制定出新的計劃，禁止英國 5G 網路採用華為設備，並逐步將華為從英國的 5G 網路中淘汰。

英國 MI6 前局長 John Sawers 表示，基於安全評估，英國首相強生如今有了「合理的技術理由」開始將華為技術從英國的 5G 網路中淘汰，據悉，英國政府官員目前正在草擬提案，期望在六個月內禁止華為設備的安裝，並加快逐步淘汰華為設備腳步。

在今年的 1 月份，儘管美國情報機構警告潛在的國家安全風險，英國政府仍允許華為有限度參與 5G 網路建設，在獲得英國情報機構批准的情況下，華為設備部署不得超過 35%。不過，在美方施壓的情況下，英國政府在 5 月份轉變立場，計畫禁止英國電信商使用華為設備，並計畫在 2023 年前將華為排除在英國 5G 網路之外。

不過如今，MI6 前局長 John Sawers 表示：「英國現在有充分的技術理由改變一月份的決定，現在安全評估有所不同，因為事實已經改變。」他指出，川普政府試圖摧毀華為的動機也許具有爭議性。但根據美國最新的制裁，意味着華為不能再與非中國供應商進行合作。因此，英國情報機關也無法再保證，來自中國的設備是否安全並適用於英國通訊網路。

全球第二大行動運營商沃達豐集團 (Vodafon) 在先前曾警告表示，如果英國決定將中國的華為從該國的電信基礎設施中排除，英國期望在 5G 技術方面全球領導者的願望將面臨巨大打擊。「如果行動運營商被迫花費更多的時間和金錢更換現有設備，英國將喪失在 5G 領域的領導地位。」沃達豐英國技術長 Scott Petty 說道。