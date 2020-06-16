經濟重啟後需求回暖 美國5月零售銷售創史上單月最大漲幅

美國商務部週二 (16 日) 公布最新數據，隨著各州放寬防疫限制措施，5 月零售銷售月增 17.7%，大幅優於市場預期和前值，且創下史上單月最大漲幅。

(圖：Zerohedge)

繼連 2 月跌幅創歷史新高，美國 5 月零售銷售月增率報 17.7%，自上月大幅回彈，創下有記錄以來最大漲幅，不過仍較去年同期下滑 6.1%，前值則自 - 16.4 上調至 - 14.7%。

扣除汽車、零組件等項目後，5 月核心零售銷售月增 12.4%，年減 3.9%。

(圖：美國商務部)

在 13 個主要零售類別中，5 月所有類別皆呈正增長，其中，服飾及配件較上月暴增 188%，傢俱銷售月增率也來到近 90%，電子產品銷售月增率 50.5%，汽車和零件月增率 44.1%，餐飲和酒吧銷售也較上月成長 29.1%。

在疫情和相關防疫措施壓制下，前 2 月數據皆陷入低迷，不過隨著政府陸續重啟經濟，近幾週來，零售業主管表示，消費支出在 4 月底至 5 月間有增加趨勢，且商店重啟速度較原先預期來得更快，私人數據也預計經濟活動將在 6 月初持續上揚。

儘管如此，市場研究機構 eMarketer 零售分析師 Andrew Lipsman 表示：「現實在於，美國失業人數依就相當高，儘管 5 月銷售增長勢頭良好，但消費者經濟基礎依舊尚未穩固。」