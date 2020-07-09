達麗今年全年推案量體逾200億元 明年完工量達158億元

達麗 (6177-TW) 2020 年在全台北、中、南都有推案，全年度推案量包含餘屋 10-20 億元的規模約達 200 億元，達麗董事長謝志長今 (9) 日出席達麗陽明大苑建案簽約後指出， 明年完工量目標 158 億元。

依達麗內部規劃，預計 9、10 月將率先推出台南三井 OUTLE 正對面總銷 37 億元的案子，預計每坪開價 19-20 萬元，銷售可望再創佳績，接下來 10-11 月台中將分別推出總銷 53 億、總銷 15 億元兩筆建案。

達麗今年上半年營收 17.19 億元，年底將有已售 70% 新北三重大景匯案即將交屋入帳，而 2021 年完工量目標 158 億元，先完工的將是美國西雅圖一案，預計會在 4-6 月完工納入營收；接下來將是總銷 29.3 億元「達麗上東京」，此案 6 月完工、8 月交屋；達麗. 大道接著將在 9-10 月交屋；達麗漾 City 及居山都在 12 月完工，力拚交屋速度。

今天達麗陽明大苑正式薄營造合約正式簽約，找來日本百年營造大廠「熊谷組」台灣分公司「華熊營造」擔綱營建工程，謝志長指出，疫情使得大家無法出國，而利率又低、資金潮又多，推出後大受當地區域客青睞，現在決定提早開工，預期 2023 年提前完工。

達麗陽明大苑總銷約 45-46 億元，地主分回後，達麗可銷金額約為 40.3 億元。