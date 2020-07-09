〈機械大老看展望〉柯拔希：疫情影響 2025年二兆產值目標延後達成

機械工業同業公會今 (9) 日召開會員代表大會，機械公會理事長柯拔希指出，今年機械業受到肺炎疫情衝擊，原預定 2025 年達到二兆產值的目標，恐延後達成。他強調，匯率與關稅是台灣機械出口的兩大重要命脈，呼籲政府加快與各國洽簽 FTA，並啟動防禦性貶值，以免影響台商回流、造成製造業外移。

柯拔希表示，機械業挑戰兆元產業十年，終於在 2017 年突破兆元產值，成為台灣第三個兆元產業，在智慧機械暨智慧製造加持下，每年產值約增加千億元，2018 年達到 1.18 兆元，去年維持 1.1 兆元水準，今年則受肺炎疫情衝擊，原預定 2025 年二兆產值的目標，可能延後才能達成。

柯拔希指出，匯率與關稅是台灣機械出口的兩大重要命脈，台灣出口競爭隱憂為 FTA 洽簽率偏低及強勢匯率。因台灣的特殊國際地位，與全球各國洽簽 FTA 的涵蓋率僅 9%，相較主要競爭對手南韓達到 70% 的覆蓋率，台灣出口關稅顯然居於弱勢，盼政府能加快與各國洽簽 FTA。

匯率方面，柯拔希指出，今年以來新台幣已升值 1.7%，更勝於韓元貶值 4.6%、人民幣貶值 1.6%，台廠在國際上的競爭力，受匯率影響，導致競爭力少了 10%，加上其他競爭國還有 FTA 等約 10% 關稅減免，差距就高達 20%，使台廠即便努力仍很辛苦，對台幣匯率強勢一直不能理解。

柯拔希再呼籲政府啟動防禦性貶值，希望央行能盯緊亞洲一籃子貨幣，跟隨競爭對手的升貶幅度就好，以助出口廠商一臂之力，因為客戶一旦流失，就再也回不來了，也恐影響台商回流、造成製造業外移。