上半年香港IPO金額年增逾兩成 中概股回歸貢獻高

安侯建業公布數據顯示，2020 年上半年香港交易所共有 59 檔新股上市，總融資金額為 873 億港元，較去年同期成長 22%。而另一項數據指出今年上半年，有 36 家中資企業於港股掛牌，與 2019 年相比數量年減 20%，但募資金額則年增 37.1%。

業內指出，上半年受新冠疫情影響，不少計劃在港股掛牌的中資企業步調被打亂進度暫緩，導致中資企業赴港上市數量較去年同期有所下滑。

不過在美股掛牌的中概股回歸香港市場，使得總募資金額在上市家數下滑的情況下還能逆勢上漲，當中最重要的就是網易與京東於第二季時在香港二度上市，兩家募資金額已佔上半年港股市場中資企業總募資額約 65%。

數據顯示今年上半年中資企業赴港上市平均募資金額達人民幣 20.06 億元，年增 71.3%，其中網易、京東兩家企業募資金額均在人民幣 200 億元左右，佔上半年港股市場 IPO 總募資金額逾 60%。

另外上半年在香港掛牌的中資企業整體募資規模較小，接近半數的企業 IPO 金額不到人民幣 2 億元。若不考慮網易與京東兩家第二上市企業的影響，今年上半年中資企業在香港上市平均募資金額只有人民幣 7.50 億元，年減 36%。

資料來源: WHO

此外安侯建業表示香港市場除了國際化程度高、法人投資比重高、與中國擁有互聯互通機制外，港交所的新上市制度對科技及新創類型企業的資訊揭露要求也相對具有彈性，使企業不需要消耗過多資源為上市做預備。因此，對很多科技企業而言香港仍是上市優先考量地點。

目前港股市值全球排名第五，上市公司約 2500 家，總市值約 5 兆美元，相當於香港 GDP 的 130%。香港市場高度國際化，外資比重逾 40%。資本市場也在香港經濟中發揮穩定的作用。金融服務業是香港經濟的支柱，每年對 GDP 的貢獻率比重高達 20%。