【袁志峰專欄】港股反覆向好 趁回調買入

7 月 6 日推介 - 中興通訊 (763, 上日收 $26.0)

1) 上日中港股市況總結

恆指上周五高開 195 㸃後窄幅横行，午後受 A 股带動向上拉升，最多曾漲 329 㸃，高見 25454 點，收報 25373 點，升 249 㸃或 1.0%，成交按日跌 7% 至 1640 億元，仍遠高于六月份日均成交额的 1250 億元。港股通南向持續淨流入，但金额按日跌 33% 至 34 億元。吉利汽車 (175)、手機股瑞聲科技(2018) 及舜宇光學 (2382) 是表現最好的恒指成份股，分别漲 12.6%, 6.6% 及 6.2%。表現最差是港交所(388)，跌 1.3%。

板塊方面，汽車、內房、內險及中資券商股反赢大市。比亞廸股份 (1211)、中國恒大(3333) 急升逾 13%，上周四㸃評的中信証券 (6030) 及中金公司 (3908) 分别漲 8.1% 和 5.5%。

上周五滬深股通北向淨流入 132 億人民幣，七月首两個交易日合共 303 億人民幣，已佔六月份全月淨流入 527 億人民幣的 57%，反映外資踏入三季度對 A 股相當樂觀。上証指數漲 2.0%，收報 3152 㸃，創 14 個月新高，創業板指刷新 4 年半新高。两市成交連續两日超萬億人民幣。

2) 股市前景

港股經過上周急升後，短期内可能出現獲利回吐，美國疫情二次爆發也可能對美股帶來下行壓力，間接影響港股，但筆者相信 A 股強勢對港股有支持作用，維持後市反覆向好的看法，大市回調應視作買入機會。

3) 板塊及個股分析

半導體股中芯國際 (981) 及華虹半導體 (1347) 近月升幅巨大，估值已偏高，隨者中芯國際 A 股成功上市，熱錢獲利回吐的可能性不容抹殺，投資者不宜高追。電訊設備股中興通訊 (763) 及中國鐵塔 (788) 上周五分别上漲 10.9% 及 6.8%，收報 1.56 元及 26.0 元，筆者認為是板塊輪動之現象，前者受美國制裁影響下，股價自從三月份高位約 35 元急跌後，二季度基本上徘徊於 20 至 25 元，期間國内投資者透過港股通持續減持，但過去六個交易日卻持續淨買入，反映此股再次受國内投資者青睐，建議買入中興通訊，目標價 32 元。

上周五建議買入的小米 (1810) 升 4.9%，報 14.26 元，突破 52 週高位 14.0 元，港股通净買入金额連續两日創單日新高，两日合計 15.7 億元，而五月份和六月份全月净買入金額分别只有 7.7 億元和 5.7 億元，反映近日買盤相當積極。維持買入建議，目標價 16-17 元。

美團 (3690) 聯合創辦人兼高級副總裁王慧文於上周二以每股平均價約 172.25 元，減持 100 萬股美團，套現約 1.72 億元。今年 5 月王慧文曾減持 200 萬股，套現近 2.7 億元。 美團股價過去三個月上升超過一倍，管理層持續減持應視作負面訊號，建議減持。

4) 宏觀及行業訊息

中國 6 月財新服務業 PMI 升至 58.4，高於預期的 53.2，為 2010 年 5 月以來最高。製造業和服務業 PMI 雙雙回升，顯示中國經濟活動於六月份加速增長，有利股市表現。

5) 個股訊息

中國機械設備 (1829) 估計，上半年淨利潤倒退 30% 至 40%，因疫情爆發影響工程成套項目的執行與開發，以及人力、設備物資採購供應及資金等，造成工程拖期及成本增加。去年同期錄得淨利潤 9.8 億元人民幣。(信報)

世茂集團 (813) 公布，2020 年 6 月的合約銷售額約為 302 億元人民幣，按年上升 6.4％。今年首 6 個月，累計合約銷售總額約為 1104.8 億元，按年上升 10％。(經濟通)

中芯國際 (981) 科創板 IPO 發行價格為每股人民幣 27.46 元，較香港上周五收市價 33.25 港元低約 10%。

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