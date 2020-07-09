台股創30年新高後小漲作收 三大法人賣超61.56億元

美股那斯達克指數周三續攀新高，在資金行情簇擁下，台股今 (9) 日由台積電、大立光領軍下，站上 30 年新高，最高來到 12273 點，生技股也持續引領風潮，不過，隨著逢高調節賣壓湧現，指數漲幅收斂，收在 12192 點，沒能站穩 12200 點關卡，三大法人合計賣超 61.56 億元。

加權指數終場上漲 22.50 點或 0.18%，收在 12192.69 點，成交金額 2493.11 億元。觀察籌碼面，外資持續賣超 66.78 億元；投信也賣超 3.25 億元；自營商則買超 8.47 億元，三大法人合計賣超 61.56 億元。

台積電持續獲得外資青睞，股價一度再創歷史新高，終場漲幅收斂至 1.2%，收在 345 元的價位；相關設備廠及協力廠股價同步受到拉抬，如帆宣、京鼎亮燈漲停、弘塑逼近漲停價。

此外，台積為落實綠色製造，截至今年 7 月，共將簽署 1.2GW(十億瓦) 再生能源購電契約，市場認為，國際大廠增加採購再生能源將成未來趨勢，激勵太陽能族群股價轉強，包括聯合再生、元晶、茂迪、達能全數攻上漲停板。

大立光今日股價受法說行情激勵，終場大漲 1.7%，收在 4430 元，法人高度關注蘋果拉貨及景氣展望等議題；同樣受惠蘋果新機題材，玉晶光營收成長可期，股價再寫新高紀錄，最高達 838 元，自 6 月以來漲幅高達 7 成，終場收在 818 元，漲幅為 1.7%。

生技類股仍是盤面多頭焦點，生技股王合一及中天 2 檔個股被分盤交易，股價照樣強勢上漲，中天收漲停價 145 元，合一打開漲停收在 450 元；其他上市生技股如杏輝、懷特，以及上櫃合世、永昕、訊聯、晟德、永日、健亞、醣聯、浩鼎、杏國、永等多檔個股皆亮燈漲停。

值得關注的是，大同上午遭經濟部駁回董事變更登記申請，股價卻一度拉升至漲停價 20.8 元，終場收在 20.35 元，漲幅達 7.4%，是否有特定買盤進場引發市場關注。

法人表示，資金狂潮氣盛，加上政府利多助威，台股表現優於日韓股市，且上櫃指數表現優於大盤，生技股再引領風潮，各期均線全面上揚，惟短線技術指標進入過熱區，雖然外資轉為賣超，但日均量仍在五日均量之上，本土資金接手力道不弱，台股有機會隨五日線往上走高。