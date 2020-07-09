〈台股盤後〉蘋概雙王、高價股撐盤 再寫30年新高 站穩萬二大關

美股四大指數重拾漲勢，那斯達克指數再創新高，不過台股今 (9) 日開高震盪走低，台積電、大立光及高價股皆扮演撐盤要角，盤面焦點族群以 IC 設計、生技、太陽能股等表現最亮眼，今日終場收 12192.69 點，小漲 22.5 點或 0.18%，成交量較昨日放大至 2493.12 億元。

觀察權值股表現，蘋概三王中台積電、大立光漲逾 1%，僅鴻海較弱勢，下跌近 2%，近日強漲的聯發科今日稍作休息在平盤下游走，台塑四寶也走跌，壓抑大盤上漲幅度收斂。

高價股今日各自表現，股后矽力 - KY 大跌逾 4%，一舉摜破 5 日、10 日線，失守 2000 元大關，信驊、譜瑞 - KY 則上漲近半根漲停板，精測也因下半年展望佳，今日在買盤進駐下，開盤即秒填息，終場強漲近 9%，為盤勢增溫。

盤面焦點族群仍以電子為主流，IC 設計今日再續強，偉詮電亮燈漲停，創下兩年八個月新高，聯詠也大漲逾 6%，瑞昱、聯陽、威盛也有 3% 以上的漲幅。

台積電昨日宣布將大規模購買綠電，再生能源前景看俏，今日多檔太陽能個股漲停，包括碩禾、茂迪、達能、聯合再生、元晶，國碩與安集也有 7% 以上的漲幅。

儘管台股近期漲幅收斂，不過，隨著各國實施長期 QE 政策，台幣升值趨勢也未改變，資金行情可望延續，台股則隨著各家營收陸續公布，投資人可留意表現績優個股進行布局。