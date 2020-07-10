〈台股盤前〉量價多頭結構不變 惟短線過熱估震盪緩漲

美國各州新冠確診持續刷新高，使道瓊工業指數收盤大跌逾 300 點，回吐本周漲幅，不過，美科技股續強，使得美四大指數漲跌互見，法人認為，資金派對火燙，但台股短線有過熱之虞，估將呈現震盪緩漲。

台股昨 (9) 日呈現創高拉回整理，早盤衝高 103 點，突破周二的盤中高點、以 12273 點再創 30 年盤中新高後，便一路震盪收斂漲幅，終場以小漲 22 點，收 12192 點。

外資昨天對台股連二賣，賣超增至 66 億元，期貨淨多單略增至 34478 口。

不過，外資大買台積電 1 萬張，推升該股盤中股價創下 347 元的歷史新高，若以收盤價 345 元估算，今日若再上漲 2.5 元至 347.5 元，市值將跨越 9 兆元大關。而台積電 ADR 今晨以上漲 2.19 美元漲幅 3.5% 作收，折算台股 383.25 元，可望為台積電現貨打一劑強心針，力拚飛越山頭。

但股王大立光昨天法說會公布第 2 季稅後純益 49.89 億元，季減 25.7%，為三年同期低點，每股純益 37.19 元。針對本季營運展望也偏保守，大立光執行長林恩平表示，整體需求較差，客戶普遍下修訂單。

整體來說，全球資金寬鬆，熱錢效應不止之下，讓市場對台股評價大翻揚，只是短線市場有點過熱，預期呈現震盪緩漲，「萬二」大關成為支撐，只要多頭量價結構不變，台股仍可望維持創高格局。