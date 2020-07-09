電子、生技雙主流撐盤 台股再攀30年新高 上漲22點收12192點

熱錢派對再度掀起股匯雙漲，台幣早盤強彈近 2 角，台股今 (9) 日也在電子三雄領軍下，站上 30 年新高，最高來到 12273 點，生技股也持續引領風潮，隨著逢高調節賣壓湧現，終場漲點收斂至 22.50 點或 0.18%，收在 12192.69 點，成交金額 2493.11 億元。

台積電早盤再創天價 347 元，市值邁向 9 兆元大關，終場收在 345 元，漲幅約 1.2%；相關設備廠及協力廠股價同步受到拉抬，如帆宣、京鼎亮燈漲停、弘塑逼近漲停價。太陽能族群也受台積簽署再生能源購電契約激勵，包括聯合再生、元晶、茂迪、達能等全數攻上漲停。

大立光法說今登場，法人高度關注大客戶蘋果拉貨時程、新廠進度及景氣展望等議題，法說行情也帶動股價走高，大立光終場上漲 1.7%，收在 4430 元；玉晶光在外資力挺下，股價再寫掛牌以來新高，收 818 元，漲幅為 1.7%。

至於其他權值股，聯發科及鴻海今日遭遇賣壓，股價震盪走跌；國巨、中華電也跌逾 1%；台達電、日月光投控、廣達股價相對有撐；金融類股走勢仍疲軟，國泰金、富邦金、開發金、華南金等皆震盪下挫。

高價股部分，譜瑞 - KY 擠身千金股後，人氣依舊高漲，今日股價大漲近 5%，飛越 1100 元關卡，收 1135 元；信驊漲逾半根停板、祥碩漲逾 2%；股后矽力 - KY 則開高走低，終場跌破 2000 元大關，收在 1925 元，跌幅約 4%。