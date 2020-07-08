〈群益投資展望〉資金行情正開始 台股30年歷史高點可期 蘋果最飄香

群益投信今 (8) 日舉行下半年投資展望，該投信定調「資金行情正開始」，看好台股下半年將挑戰越過 30 年來的歷史高點 12682 點，選股策略部分，創新科技產業都值得留意，尤其是蘋果 5G 新產品，將是帶動供應鏈業績的焦點。

群益創新科技基金經理人朱翡勵表示，台股流動性風險低與政策面偏多，短線來看，台股創下波段新高後，將挑戰 1990 年 2 月 10 日歷史最高的收盤價 12495.34 點，或是 1990 年 2 月 12 日盤中最高點 12682.41 點。目前指數站上各期均線、且各期均線皆呈現走揚態勢，有利多方後續啟動攻勢。

群益投信表示，台股今年以來在亞股中表現僅次陸股，顯示台股的投資價值逐漸被內外法人認同，主要是評價不貴又具備高殖利率優勢。台股在低油價、低通膨，以及寬鬆貨幣政策下的資金挹注，對股市都有正面助益，股市仍可望往正向發展。

展望 2020 下半年，朱翡勵表示，今年 5G 發展加速，蘋果 5G 新產品更將是帶動供應鏈業績的焦點，台灣科技廠一直是蘋果主要供應鏈，因此蘋果商品發表，對於台股有一定影響，從歷史經驗來看，新機發表前相關供應鏈可望啟動一波拉貨潮。

朱翡勵進一步指出，從基本面、資金面、價值面、信心面四大面向來看，寬鬆貨幣政策搭配各國振興方案，全球景氣自谷底翻揚，展望逐季向上，基本面上沒太大問題；而全球央行力行寬鬆，台商回流資金、外資認錯回補買盤，皆宣告資金行情才正開始，朱翡勵說，「過去有台灣錢淹腳目的說法，這次的資金行情可能淹頭頂」，在在都顯示出資金的活躍有利台股後市表現。

台股殖利率穩定，廠商獲利顯著回升，評價具有上修空間，深具投資價值也是優勢。

選股策略部分，朱翡勵表示，今年面臨科技大創新，創新科技翻轉未來新生活，因此可特別著重創新科技類股。

若是細分產業，朱翡勵指出，持續看好績優且有展望的成長型公司表現，特別是產業趨勢佳、具新科技和新應用題材的類股，創新科技如：5G、AI、物聯網應用興起，新規格、新平台帶動下一波科技革命，相關供應鏈類股值得留意；此外，傳產則特別看好新興生活的運動業、老樹新開的紡織業、精益求精的工具機和厚積薄發的生技業。這些都是今年下半年台股投資不可忽視的主要趨勢。