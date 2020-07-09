健身市場熱絡 柏文6月營收創同期高 下半年逐月成長

連鎖健身業者柏文 (8462-TW)(健身工廠) 今 (9) 日公布 6 月合併營收為 2.97 億元，月增 7.96%，年增 3.38%，創歷年同期新高，也是今年單月高點，年營收恢復正成長，反映市況轉好和展店效益，柏文強調，營收將逐月逐季成長，將可超越疫情前水準。

柏文指出，6 月起健身工廠會員積極返回廠館運動或執行教練課程，兩者皆已完全恢復至新冠肺炎疫情發生前的正常狀況。

另一方面，無論是今年新開幕據點或去年底前已投入營運廠館，6 月新入會和重新入會的會員人數均大幅增加，甚至較疫情發生前更熱絡，而付費延展會籍的會員也大幅減少。

柏文上半年合併營收 17.07 億元，較去年同期微幅衰退 0.52%，其中「休閒運動及娛樂服務收入」10.52 億元，年減 1.22%，「運動保健服務收入」5.65 億元，年增 0.13%，而「入會費 (含手續費) 收入」0.78 億元，年增 5.76%。

展望後市，健身工廠最新的營運據點為台北市的第三家店石牌廠，已在 6 月 24 日開幕，彰化縣員林廠、新竹市西大廠均預計本季投入營運，合計今年前三季健身工廠共會開出 6 個都會型新廠館。

另一方面，柏文指出，去年 11、12 月開幕的台北市健康廠、新北市永和廠今年將可貢獻全年營收，加上振興券措施上路、暑期旺季等效益，樂觀看待下半年營運動能強勁，預料健身工廠會員人數將持續回升，逐月增長。