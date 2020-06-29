諾基亞拿下台灣大5G獨家供應合約 金額逾百億元

歐洲 5G 設備大廠諾基亞今 (29) 日宣布，獲選為台灣大 (3045-TW)5G 網路設備獨家供應商，合約為期 3 年，採購金額約 4 億歐元 (約新台幣 132 億元)。

諾基亞表示，該合約中的 5G 設備，包括 5G 無線接取網路 (5G RAN)、5G 核心網 (5G Core) 及 5G IMS 等設備，初期將採 5G 非獨立架構 (NSA)，並從本月開始部署，於三年內演進至 5G 獨立架構 (SA)。

此外，諾基亞也將提供 AirScale 無線接取方案，也是業界首創的商用型端到端 5G 解決方案，能幫助業者在 5G 發展初期創造商機；另外，還提供 AriScale 微型遠端射頻單體 (RRH) 解決方案，可兼顧室內、戶外的容量和涵蓋需求。

諾基亞與台灣大為長期合作夥伴，過去提供台灣大 2G、3G 及 4G 行動網路設備，因此，在 5G 發展也成為重要策略夥伴。

台灣大總經理林之晨表示，在 5G 順利開台後，雙方將持續超前佈署，提供市場最佳涵蓋與上網體驗，此外，雙方將聯手推動「超 5G 策略」，整合智慧電商、智慧球場、智慧醫療、智慧製造等多元垂直應用，建構超 5G 生態系。

諾基亞行動網路總裁 Tommi Uitto 指出，從 2G、3G、4G 以來，一直與台灣大維持良好的合作夥伴關係，諾基亞完整、先進的端到端產品組合，能加速推出 5G 服務。