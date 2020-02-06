談判無共識 華為就專利侵權向Verizon提起訴訟

中國電信巨頭華為 (Huawei) 週三 (5 日) 表示，在經過數次談判仍無法達成共識的情況下，決定向美國同業 Verizon(VZ-US) 提起訴訟，要求 Verizon 為使用華為數十項專利的行為支付費用。

根據訴訟，Verizon 在未經許可的情況下，將包含路由器、交換器以及企業服務等華為技術投入多種應用，訴訟案中涉及專利有關光學傳輸、數位通訊等電信技術，但沒有涉及新一代 5G 技術。

《華爾街日報》去年報導稱，華為認為 Verizon 在未經許可的情況下使用華為專利，因此向 Verizon 要求付款。起訴書指出，在提出訴訟前，雙方曾在美國進行多次會面，就爭議討論解決方案，最終仍未達成共識。

目前華為在全球擁有超過 8.7 萬項專利，其中有 1.1 萬項在美國。

華為表示，從電腦網絡至影音通訊領域，Verizon 共涉及 12 項專利侵權且從這些專利中獲得巨大利益，儘管花費非常多時間與 Verizon 協商，希望其能為專利許可支付費用，但雙方仍然無法就細部條款達成共識。

華為首席法律長宋柳平表示：「多年來，我們已成功和多家公司進行專利許可協議的談判，不幸的是當無法達成協議時，我們別無選擇，只能訴諸法律。」

宋柳平認為，Verizon 受惠於華為多年開發的專利技術，儘管該訴訟並未具體說明涉及專利侵權的貨幣價值，但認為應由審判決定對華為的賠償金額。Verizon 並沒有回覆評論要求。

這是華為近期在美國提起的第三回訴訟，該公司試圖就一項禁止美國機構和承包商購買其產品的法律，向川普政府提起訴訟，目前還就一項規定起訴美國聯邦通訊委員會 (FCC)，該項規定禁止美國農村營運商藉由聯邦補貼來購買華為設備。