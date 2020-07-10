公益微電影「最美麗的風景」公映  盼喚醒社會善念

為了激勵弱勢學子、希望藉由教育與努力不懈的精神翻轉人生的微電影「最美麗的風景」將於 2020 年 7 月 11 日 (六) 下午兩點，於台茂購物中心美麗新影城舉辦公映會，本片由大和何溪明優秀清寒獎助學金出品，特邀金鐘迷你劇集導演喇外 • 達賴執導，其亦榮獲休士頓國際影展原創短片白金獎等多項大獎。出品人希望藉此喚醒社會更多的善念，讓愛傳出去。

公映會當天亦將邀請本片導演、男主角等主要演員共同出席參與盛會，亦會由本片故事男主角親自現身一同接受採訪。公映會落幕後，會將影片上架至網路，之後可以在「大和建設機構」的官網首頁、youtube、粉絲專頁上直接觀看，也希望讓大眾都能看到這支影片，使善與愛的力量得以散播到社會各個角落，鼓勵人心。

出品人因長期觀察所資助之學生長庚大學醫學系及中醫系學生二兄弟，從小因家庭變故，由阿嬤帶大，處於經濟弱勢，卻沒因此放棄自我，反而奮發考取醫學院，維持好成績，領取書卷獎，幫助自身與家庭扭轉命運。此外，也不忘經常參與公益活動，前往醫院、慈濟、育幼院… 等等擔任志工，成為綻放希望的種子。本片主要訴求是為了激勵一路上堅持著的弱勢學子，藉由教育與努力不懈的精神翻轉人生，也希望藉此喚醒社會更多的善念，讓愛傳出去。

「大和建設機構」董事長何溪明將於當天公佈二項重大決議，一是於今年 9 月份開始開放全國各重點高中提供獎學金的申請名額。二是計畫於今年年底或明年初開始將針對全國大專院校學生為對象，舉辦「第一屆大和獎」之公益微電影的徵選比賽，希望藉由這些暖心公益短片，不間斷地為台灣注入溫暖與傳播愛。