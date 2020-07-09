〈大立光法說〉Q2每股純益37.19元創五季以來新低 上半年EPS 87.29元

蘋果光學元件主要供應鏈大立光今 (9) 日召開法說會，並公布 2020 年第二季財報，第二季稅後純益 49.89 億元，創 5 季以來新低，每股純益 37.19 元，上半年稅後純益 117.09 億元，年增率 1.01%，每股純益為 87.29 元。

大立光 2020 年第二季營收 126.5 億元，毛利率 68.63%，季減 1.29 個百分點，年減 0.96 個百分點，稅後純益 49.89 億元，季減 25.77%，年減 23.85%，每股純益 37.19 元；第二季獲利為 5 季以來新低，匯兌損失認列 9.1 億元。

大立光 2020 第二季產品組合中，800 萬畫素至 1000 萬畫素鏡頭產品占比 10-20%，1000 萬畫素以上至 2000 萬畫素鏡頭占比 40-50%，2000 萬畫素以上產品占比 20-30%，其他則約 10%。

大立光 2020 年上半年營收 258.65 億元，毛利率 69.23%，年增 1.1 個百分點，稅後純益 117.09 億元，年增率 1.01%，每股純益為 87.29 元。

大立光今日股價收在 4430 元，上漲 75 元或 1.52%，成交量放大到 848 張。