因華抗癌口服新藥將進入二期試驗 最快2023年完成

因華 (4172-TE) 宣布，治療膽道癌的口服新藥 D07001 已完成臨床試驗安全性試驗，近期將進入第二期試驗，該試驗預計 2023 年完成。

因華表示，治療膽道癌的口服新藥 D07001，2017 年通過美國食品藥物管理局及衛生福利部 (FDA) 人體臨床試驗審查，為多國多中心試驗，並可執行人體功效性及安全性臨床試驗，目前已完成臨床試驗第一部分 (Part 1)1b 期安全性試驗，確認最大耐受劑量。

因華指出，由於臨床試驗中，受試者反應良好，且經臨床醫師評議會確認安全性無虞，確認最大耐受劑量，後續將依美國 FDA 核准的計畫書，繼續進行第二部份 (Part 2) 二期的功效性試驗，預期試驗順利的話，可望於 2023 年完成。

至於未來藥物上市計畫，因華表示，口服藥物是公司獨立研發，擁有 100% 專利權，僅須通過相關臨床試驗，即可申請藥品上市許可。

因華除新藥發展有所進展外，今年營運同樣看俏，包括口服胰島素 N11005 收取里程碑金、學名藥 Gadopentetate(嘉多明) 獲大單及顯影劑收到授權簽約金，法人估，在三大利多推升下，今年營收可望翻倍成長，將跨越億元門檻，上看 1.5 億元。