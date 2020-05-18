因華擁三動能 今年營收可望翻倍成長

因華 (4172-TE) 今年營運看俏，在三大動能推升下，營收可望翻倍成長，將跨越億元門檻。

因華的口服胰島素 N11005 動物試驗預計本季收取第一筆 150 萬美元里程碑金，與中國新時代簽定的顯影劑授權合約，則已收到簽約金人民幣 200 萬元及百萬美元訂單，另外學名藥 Gadopentetate(嘉多明) 取得加拿大藥證，法人估，因華去年營收 8489 萬元，今年營收上看 1.5 億元。

因華透過自行開發的技術平台，研發出口服胰島素 N11005，該產品 2018 年授權給宜昌東陽光後，宜昌東陽光委託研究機構科文斯 (Covance) 執行動物試驗，據試驗結果顯示，動物服用 N11005 後，除血糖降低外，也無明顯毒理副作用。

因華本月再將 N11005 授權給宜昌東陽光大股東南北兄弟藥業，由南北兄弟藥業進行 N11005 的中國臨床試驗開發；因華除取得 150 萬美元里程碑金外，後續可依藥品進度取得共 1050 萬美元里程碑金，待藥品上市後，再依銷售權利金分潤。

因華研發的學名藥 Gadopentetate(嘉多明)，第 2 季初取得加拿大衛生部 (Health Canada) 通過核准，將透過經銷商 Avir Pharma 啟動銷售，據悉，經銷商初步下訂 3 萬瓶訂單，估營收貢獻約 1000-1500 萬元，預期在經銷商持續拉貨下，該藥品今年在加拿大市占率可攀升至 5-10%。

另外，因華今年 1 月與中國新時代簽訂的 3 項顯影劑授權合約，由因華供貨原料藥 (API) 給新時代藥業，新時代則需負擔未來造影劑產品的相關費用，包括藥品註冊費、生產成本、商業化等，目前已收到簽約金人民幣 200 萬元及約 130 萬美元訂單。