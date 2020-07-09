〈台股盤前〉美股同步收紅 資金行情延續 助指數守穩5日線

美股週三 (8 日) 受到科技股提振、經濟正在急劇復甦，推助那指續登歷史新高，四大指數同步收紅，而台股目前守穩萬二關卡，加上資金行情延續，指數若未跌破 5 日線，有機會持續上攻。

美國新冠病毒確診人數超過 300 萬，多數地區新增感染人數，都打破單日增幅紀錄，不過美國預期，到今年底失業率可能會降至 7-8% 以下，顯示美國經濟正在急劇復甦。

美股四大指數同步收漲，道瓊上漲 177.10 點；標普收漲 0.78%；那指上漲 148.61 點；費半也有 1.48% 漲幅。

市場消息方面，外資出具報告，看好伺服器代工的緯穎出貨暢旺，目標價喊到 970 元，加上法人圈樂觀昇佳、鈊象等高價股躍居「準千金」，加上大立光等五大強棒已穩居千金地位，台股未來有機會出現多達 12 檔的千金股，助攻台股向上。

大立光將於今日召開法說會，由執行長林恩平主持，除公布第 2 季財報，並將說明第 3 季展望外，由於全球受新冠肺炎疫情影響，智慧型手機市場需求疲弱，法人將關注蘋果下半年新機下單力道，高階鏡頭出貨回升與否，及第 3 季營收動能強度等。

大同股東會爭議持續延燒，經濟部已收到金管會回復意見書，擬在今日決定是否准駁大同新選任董事變更登記，據了解，經濟部擬做出駁回變更申請處分。

保護元件廠聚鼎宣布，以 2600 萬美元 (約新台幣 7.66 億元)，透過子公司聚燁科技，收購德商漢高集團 (Henkel) 美國子公司旗下金屬散熱基板與線路板 (TCLAD) 事業部門，預計今年第四季到明年第一季完成併購，併購後聚鼎明年營收可望年增 50%、獲利則增加 15%。