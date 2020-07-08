台積電、聯發科雙強領軍 台股上漲77點收12170點

美股四大指數周二下跌，但台股今 (8) 日持續受資金追捧，台積電扮演穩盤要角，聯發科再創新天價，電子股領軍上攻，生技族群也活蹦亂跳，帶動指數終場收在 12170.19 點，上漲 77.22 點或 0.64%，成交值略下滑至 2374.24 億元。

觀察權值股走勢，台積電已獲外資連 6 買，今日開低走高，終場上漲 0.7%，收在 341 元；大立光在盤下震盪，跌破 4400 元關卡，收在 4355 元，跌幅 1.1%；鴻海則維持盤整格局，收平盤 87 元。

聯發科昨日市值衝上兆元大關，今日延續強勢表現，股價大漲約 7%，來到 661 元，並帶動 IC 設計族群走勢，包括原相、系微、義隆等皆亮燈漲停，智原、聯陽、瑞昱、威盛、凌通多檔個股漲勢也相當強勁。

至於五千金表現，矽力 - KY 連漲多日後，今回檔休息在平盤附近整理，終場小跌 0.5% 仍守住 2000 元整數關卡；祥碩及信驊賣壓沉重，皆震盪走跌；譜瑞 - KY 股價相對有撐，盤中逆勢翻紅，收在 1090 元。

政府規劃生技條例延長 10 年至 2031 年落日，且適用範圍同步擴大，帶動生技醫療族群走勢凌厲，生技新股王合一強攻漲停，續創歷史新高，此外，中天、杏輝、永昕、合世、訊聯、永日、天良、健亞、台微體、浩鼎、杏國等逾 20 檔上市櫃個股亮燈漲停。