外資續加碼富邦VIX 近2日買近10萬張 大賣反向ETF、面板雙虎

台股今 (8) 日終場收在 12170.19 點，上漲 77.22 點或 0.64%，成交值略下滑至 2374.24 億元，三大法人小賣台股 33.46 億元，其中，外資持續大買富邦 VIX 近 7 萬張，累計 2 日買超近 10 萬張；不過賣超反向 ETF 元大台灣 50 反 1 及面板雙虎。

三大法人僅自營商站在買方，外資終止連 6 買，轉為賣超 54.53 億元；投信賣超 10.24 億元；自營商則買超 31.47 億元，三大法人合計賣超 33.46 億元。期貨部分，外資減碼多單 1933 口，多單未平倉口數為 34330 口。

外資買超前十大標的中以富邦 VIX 6.8 萬張居冠，仁寶近 1.4 萬張居次，中華電也獲 7109 張，臺企銀、奇鋐、欣興、鴻海也有逾 6000 張，其他包括友訊及緯創。

外資賣超標的鎖定兩檔 ETF 及面板雙虎，其中元大台灣 50 反 1 及元大滬深 300 正 2，合計賣超近 10 萬張，友達、群創都遭調節逾 1.7 萬張，其他則包括元大金 1.3 萬張、中信金 8564 張。

投信買超前十大標的，分別為中信金、萬海、英業達、晶電、京元電子、群創、華通、精材、拓凱及創意；賣超標的包括永豐金、緯創、長榮、力成、欣興、世紀鋼、台耀、鎧勝 - KY、世界及開發金。

自營商買超超前十大標的，包括台達化、聯電、仁寶、奇鋐、國產、宏捷科、華通、京元電子、群創；賣超中信金、欣銓、友達、總太、裕隆、華擎、泰碩、神基、和碩及楠梓電。