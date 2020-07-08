〈台股盤後〉聯發科領軍衝高 生技股齊大漲 守穩12100點

儘管美股終止連五漲、四大指數收黑，不過台股今 (8) 日在電子權值股、IC 設計、生技族群猛攻撐盤下，最高來到 12190.27 點，指數終場收在 12170.19 點，漲幅 77.22 點或 0.63%，守穩 12100 點，成交量 2374 億元。

櫃買指數今日開低走高，終場收漲 173.95 點，漲幅 2.15%，成交量 887.73 億元，從族群來看，生技醫療最強勢，強漲逾 5%，其次為化工及電子通路；鋼鐵、航運則是收黑。

電子三雄方面，台積電表現最強勁，早盤由黑翻紅，最高至 342.5 元，漲幅 0.73%；大立光表現最弱勢，一度下探至 4350 元，下跌 50 元作收；鴻海則在平盤震盪，終場收在平盤。

其他權值股方面，聯發科持續走強，終場大漲 43 元，有逾 6% 漲幅，穩懋、玉晶光、新普、南電、瑞昱等表現不俗；緯創、豐泰、微星、致茂、日月光等表現相對弱勢。

聯發科延續漲勢，拉動 IC 族群走強，包括通嘉、義隆、類比科、系微、原相、鑫創、海德威收在漲停價位；九齊、迅杰、致新、威盛、凌通、鈺太、鈺創也有半根漲停。

生技新藥產業發展條例，政府規劃延長 10 年，且同步擴大適用範圍，激勵資金進駐生技族群，永昕、展旺、太景 - KY、杏國、杏輝等逾 20 檔個股收在漲停價位。

法人表示，美國疫情持續升溫，拖累經濟重啟速度，市場也擔憂疫情二次復發，不過，目前台股守穩萬二關卡，加上資金行情延續，指數若未跌破 5 日線，有機會持續上攻。