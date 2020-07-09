市場放生卡特彼勒？美銀：仍可望漲逾40%

營造機械公司 Caterpillar (CAT-US) 股票週三獲得華爾街升級，但股價幾乎沒有變化，最終僅小幅收升 0.7%，投資者似乎已經放生這家公司，但華爾街似乎認為建築業還有一些機會。

美銀分析師 Ross Gilardi 週三 (8 日) 調升 Caterpillar 和 Herc 股票評級。他將 Caterpillar 自等同「賣出」調升至「持有」，目標價大漲 42%，自 95 美元提高到 135 美元，主張其針對建築經銷商的季度調查「優於預期」，然而，他也在其研究報告中補充「許多憂心點」，令投資者卻步。

Gilardi 也調升租賃設備公司 Herc (HRI-US) 股票評級，自「持有」升至「買進」，目標價自 24 美元調升至 38 美元。

「我們認為，Herc 具有更高的風險回報。即使面臨的狀況相同，但 Herc 股票表現一直落後同業 United Rentals (URI-US) 和 Ashtead (AHT-UK)，今年迄今 United Rentals 股價下跌約 12%、Ashtead 上漲 10%，而 Herc 跌幅高 41%。」

頂著分析師的看漲呼聲，Herc 週三收高 2.52% 至 29.75 美元。

一如 Gilardi 所指，擔心的點仍很多，但一切也真的正在好轉，例如 6 月經濟數據看起來很強勁。以 Herc 來說，Gilardi 喜歡其產業結構，稱該公司將成為「設備租賃領域行業整合的未來受益者」。目前租賃設備公司仍零散分布，若透過收購機會可為該產業大型公司提供成長。

華爾街認同 Gilardi 對這兩家股票的看法，他們偏愛 Herc，但對 Caterpillar 不感興趣。

8/9 分析師將 Herc 評為「買進」，分析師平均目標價約 41 美元，高於現行股價約 40%。 (道指平均買進率為 55%)

然而，認為 Caterpillar 值得買進的分析師比例卻不到 50%，且平均目標價約 137 美元，與現行股價相比，隱含漲幅不到 10%。

投資者可能會放生 Caterpillar，但倘若他們預期美國經濟持續改善，可能會關注 Herc 股價走向。