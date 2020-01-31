〈財報〉「景氣金絲雀」卡特彼勒Q4營收、全年財測低於預期

週五 (31 日) 美股盤前卡特彼勒 (Caterpillar)(CAT-US) 公佈 2019 年第四季和全年財報，儘管 Q4 獲利超越市場預期，但營收下滑加上公司認為經濟不確定可能為 2020 年帶來銷售壓力，卡特彼勒預估每股純益 (EPS) 落在 8.50 美元至 10.00 美元間，低於分析師預期。

財報發布後，截至台北時間週五 (31 日) 晚間 8 時許，卡特彼勒 (CAT-US) 盤前下跌 1.49%，暫報每股 133.35 美元。

卡特彼勒盤前股價 (圖：Investing.com)

財報關鍵數據

Q4 營收年減 8.4%，至 131 億美元，低於去年同期的 143 億美元，低於華爾街預期的 134 億美元；全年營收年減 1.6%，至 538 億美元

Q4 純益年增 11%，至 19.7 億美元，高於去年同期的 17.8 億美元；全年純益年增 4.7%，至 107.4 億美元

Q4 調整後每股純益 (EPS) 為 2.63 美元，年增 3.1%，高於華爾街預期的 2.37 美元；全年調整後 EPS 年減 1.4%，至 11.06 美元

Q4 透過股息和股票回購向股東返還 13 億美元，全年共 62 億美元

(圖：卡特彼勒官網)

卡特彼勒估計，2020 年每股純益將落在 8.50 美元至 10.00 美元之間，低於 Refinitiv 預估的 EPS 每股 10.563 美元，悲觀的財測預示著全球工具機銷售可能面臨阻力。

由於卡特彼勒為全球工具機巨頭，其銷量與營收表現常會伴隨著全球經濟循環擺動，所以經濟學家常稱卡特彼勒財報為「全球景氣金絲雀」。在去美中貿易戰的高峰期，原物料成本受到關稅影響，卡特彼勒獲利嚴重受創。

公司展望

執行長 Jim Umpleby 預計，2020 年全球經濟不確定性將為該公司帶來銷售壓力，並使經銷商進一步削減庫存。卡特彼勒已縮短交貨時間，並準備好對客戶需求的任何變化做出迅速回應。