受惠5G、資料中心需求 統新首季純益倍增 EPS 0.95元

光通訊濾鏡廠統新 (6426-TW) 公告首季財報，稅後純益 3648.6 萬元，季增 200.64%、年增 109.64%，每股純益 0.95 元，統新表示，雖然年初受新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響全球經濟，但 5G 建置、資料中心剛性升級需求仍在，展望第 2 季，隨著中國逐步復工、疫情趨緩，可望驅動交貨動能，帶動營運穩健成長。

統新第 1 季營收 1.65 億元，季減 10.6%、年增 29.84 %，毛利率 52.43%，季增 1.47 個百分點、年增 4.76 個百分點，營益率 24.28%，季增 9.27 個百分點、年增 9.56 個百分點；稅後純益 3648.6 萬元，季增 200.64%、年增 109.64%，每股純益 0.95 元。

統新生產產品包含被動元件 WDM 濾光片、光收發器濾光片以及其他精密光學產品所需之濾光片，統新指出，受惠中、美、韓等國 5G 基地台所需薄膜濾光片以及頻道計畫，帶動光通訊薄膜濾片需求成長，雖然 5G 布建時程受疫情影響放緩，但長期需求不變，目前基地台以 10G、25G 產品為初期布建主力。

統新 4 月合併營收 5,779 萬元，月減 10.36%、年增 50.19%，累積今年前 4 月合併營收達 2.22 億元，年增 34.57%。