澳洲央行6月紀要：經濟有改善跡象 寬鬆政策需持續一段期間

澳洲央行公布 6 月份會議紀要，表示經濟雖然已有改善跡象，但仍需要一段期間的政策支持。澳洲經濟下滑幅度可能比早前預期稍小，但仍將面臨 1930 年代以來最大的經濟萎縮。

在這次會議上，央行最終決定將基準利率和 3 年期公債殖利率目標，均維持在 0.25% 不變。

會議紀要指出，由於總體前景仍然不確定，而疫情對經濟勢必帶來「長期影響」，這使得央行認為，在必要時仍保持寬鬆是必要的。

澳洲目前的新冠肺炎 (COVID-19) 為略高於 7300 人，同時有 3 週以上的時間，沒有新增死亡病例，這為各州經濟重啟奠定基礎。

會議紀要指出，新增病例的速度大幅下滑，部份限制也提早放鬆，經濟萎縮可能不會有早期預期那麼嚴重，但是，前景仍具有高度不確定性。

週二 (16 日) 公布的澳洲官方數據顯示，澳洲 5 月份就業人數回穩，這是經濟復甦的初期跡象，此外，包括外出用餐在內的消費支出，也有增加。不過，澳洲失業率在 4 月上升至 6.2% 之後，預計 5 月仍將升至 7%，並一直維持高點至 2021 年。

澳洲央行委員會稱，「3 月底和 4 月時，澳洲經濟活動顯著萎縮，但最近的數據表明，經濟活動已在 5 月開始恢復。」

會議紀要顯示，委員會認為，除非朝著充分就業邁進，否則不會提高現金利率目標，並且有信心可持續保持通膨在目標範圍。

委員會暗示，對當前支持政策的運作方式感到滿意，政策有助降低融資成本、穩定金融環境，並支持經濟。委員會正探尋更多工具，來達到更多支持經濟的措施。