華為5G設備遭澳洲當局封殺 NEC擬趁勢搶佔商機

日本 NEC(6701-JP) 正考慮打入澳洲的 5G 通訊市場。由於澳洲當局禁止中國華為的 5G 設備進入該國市場，NEC 也是看準這點，盼能取代華為角色。

《日刊工業新聞》在週二 (23 日) 引述《Australian Financial Review》(22 日) 消息，報導提到 NEC 的澳洲分公司，為了強化與當地政府間關係，在這個月的時候，聘請澳洲政府的前任通訊部長 Mike Mrdak，來擔任公司董事長。擁有 30 年官僚資歷的 Mike Mrdak，在過去是政府高層，也曾領導過地區基礎建設部門。

Mike Mrdak 在受訪時表示「5G 雖然在產業成長及物連網方面具有很大潛力，但是不能只侷限在混雜的核心商務區，有向外擴展的必要。」

此外，Mike Mrdak 也提到澳洲及其他國家，基於保障國家安全等理由，排除了中國華為的通訊設備。也強調「就技術上的可用性、還有政治方面的考量而言，NEC 及日本的技術，在長久以來都是重要選項。」

NEC 股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

還有根據《Australian Financial Review》的報導內容，NEC 也計畫向澳洲提供 vRAN(虛擬化無線接取網路) 及雲端服務的基礎設備。除此之外，在基礎建設、數據相關，以及大眾運輸的業務方面等，NEC 也都打算擴大參與程度。