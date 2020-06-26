疫情後撤回刺激？ECB委員籲採行貨幣政策穩定寬鬆

鉅亨網編譯凌郁涵 2020年6月26號22點0分

隨著歐洲多國疫情趨緩，經濟待復原，各國正加速國內解封，也出現是否將停止相關刺激計畫的討論。對此，歐洲央行 (ECB) 管理委員會政策制定委員 Olli Rehn 在週五 (26 日) 表示，當歐洲央行在決定是否撤回為對抗疫情而採取的刺激措施時，保持穩定寬鬆將勝於後悔。

Rehn 表示，歐洲央行政策行動是必要且適當的。「貨幣政策保持穩定寬鬆要比最終後悔要好，回顧一下歐盟區在 2011 年危機期間過早收緊貨幣政策所帶來的後果。」Rehn 說道。

先前，ECB 副行長 Luis de Guindos 曾表示，疫情的爆發對各個經濟體的影響將是暫時的，儘管可能再持續數週或數月。他強調，更重要的是歐盟成員各國政府採取協調一致的行動，以減輕疫情的衝擊。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情已經在全球範圍內奪走了數十萬人的生命，並打擊了每個歐洲經濟體，預計受影響最嚴重的國家今年面臨近 10% 的經濟萎縮。

歐盟經濟專員 Paolo Gentiloni 曾指出，歐盟計畫在後疫情時期提出高達 7500 億歐元 (合 8230 億美元) 的新財政刺激方案，以前所未有的方式應對最嚴重的經濟衰退，也將成為歐盟面對疫情造成毀滅性影響的主要應對手段。

這筆歐盟新財政刺激方案，將主要用於投資和改革，部分資金也將用於增強醫療保健和並幫助歐盟最貧窮的地區。