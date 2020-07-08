日經：伊藤忠將透過TOB 將日本全家納為全資子公司

《日本經濟新聞》週三 (8 日) 報導，日本大型綜合貿易商的伊藤忠商事 (8001-JP)，決定透過公開收購 (TOB) 方式，要將日本第二大便利商店連鎖的全家便利商店 (8028-JP) 納為全資子公司。

預估伊藤忠將花費 5 千至 6 千億日圓，來收購日本全家便利商店股票，以將目前逾 50% 的持股比例拉高到 100%。

而未來除了食品、雜貨的調度，還有顧客資料分析以及付款方式的數位化等，伊藤忠也都將廣泛的參與其中。

日本全家便利商店股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

截至今年 2 月底，伊藤忠集團整體持有日本全家便利商店 50.1% 的股份。若以日本全家便利商店 7 日的收盤價 1766 日圓來計算，雖然也關係到未來的收購價格，要將日本全家納為全資子公司，至少也需要花費 4500 億日圓以上。

截至 5 月底止，日本全家在日本國內擁有 1 萬 6613 家分店，每天約有超過 1 千萬人到店消費。然而在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的影響下，3 到 5 月的現有分店營收，較去年同期下滑 1 成左右。

伊藤忠把日本全家納為全資子公司後，將可大幅介入公司營運。除了可活用伊藤忠在海外的調度網路等，來進行各項的營運改革。更可運用日本全家的大量顧客資料等，其商業模式也可不再侷限於以往的零售範疇，能夠再向前持續推動。