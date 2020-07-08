台股站穩12100點 三大法人賣超33億元 外資終止連6買

受到資金追捧，新台幣維持升值態勢，台股今 (8) 日在台積電、聯發科等電子股領軍，IC 設計、光電族群表現搶眼，多檔生技股也亮燈漲停，帶動大盤上漲 77 點，站穩 12100 點關卡，三大法人合計賣超 33.46 億元，外資也終止連 6 買。

加權指數終場收在 12170.19 點，上漲 77.22 點或 0.64%，成交值略下滑至 2374.24 億元。就籌碼面來看，外資今日終止連 6 買，轉為賣超 54.53 億元；投信持續賣超 10.24 億元；自營商則買超 31.47 億元，三大法人合計賣超 33.46 億元。

觀察蘋概三王走勢，台積電已獲外資連 6 買，今日開低走高，終場上漲 0.7%，收在 341 元；大立光在盤下震盪，跌破 4400 元關卡，收在 4355 元，跌幅 1.1%；鴻海則維持盤整格局，收平盤 87 元。

其他權值股方面，台達電第 3 季營運持續看好，股價漲 2.5%；廣達也漲逾 1%；國巨及日月光投控皆下跌 1.4%；金融股大多回檔休息，中信金、永豐金、富邦金皆在盤下整理。

聯發科昨日市值衝上兆元大關，今日延續強勢表現，股價大漲約 7%，來到 661 元，並帶動 IC 設計族群走勢，包括原相、系微、義隆等皆亮燈漲停，智原、聯陽、瑞昱、威盛、凌通多檔個股漲勢也相當強勁。

除了電子 IC 外，光學鏡頭廠也表現搶眼，玉晶光大漲 5.6%、今國光勁揚 7%；此外，光電族群如碩禾亮燈漲停，錸德、天瀚、元晶、亞光、達運等多檔皆強勢大漲。

政府規劃生技條例延長 10 年，適用範圍同步擴大，帶動生技醫療族群走勢凌厲，生技新股王合一強攻漲停，續創歷史新高，此外，中天、杏輝、永昕、合世、訊聯、永日、天良、健亞、台微體、浩鼎、杏國等逾 20 檔上市櫃個股亮燈漲停。

法人表示，外資連 6 日買超台股，積極匯入推升台幣走勢，市場資金充沛，加上技術面各期均線多頭排列，台股多方格局不變，但爆量震盪恐成多頭常態。此外，7 月起歐美市場逐步解封，在經濟活動恢復下，消費需求轉佳，將有助台灣出口重新恢復成長動能，投資人可聚焦半導體、汽車零組件、民生消費、5G 及蘋概股等相關族群。