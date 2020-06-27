越南建廠潮將湧現 自動化、智慧製造趨勢升溫 工具機廠營運加溫

全球產業在中國佈局的製造產能，先前接連受美中貿易戰、肺炎疫情影響，也因此加速產業分散生產基地腳步，工具機大老預期，東南亞設廠潮將從第 3 季開始湧現，且受限缺工、土地與人力成本上漲等問題，將加快工廠轉向智慧製造與自動化的腳步，相關台廠營運也將因此受惠。

無論是美中貿易戰或肺炎疫情，市場均飽受不確定因素所苦，美中貿易戰導致企業中國生產計畫遭遇瓶頸，而肺炎病毒襲擊，更使廠商中國製造能量瞬間歸零。分散生產基地、甚至將主要產能移出中國，成為產業不得不的改變。

先前受美中貿易戰影響，已有許多企業逐步轉往東南亞、或回流台灣建廠，工具機大老看好，在肺炎疫情趨緩後，將加速企業建置第二生產基地的腳步，越南建廠潮也將因此從第 3 季開始浮現。

越南因地理位置接近中國大陸，較容易取得供應鏈零組件，且政治穩定，擁有儒家文化與接近中國的風俗習慣，加上勞工年輕等優勢，近來也吸引蘋果、三星等品牌大廠，點名供應鏈前往當地設廠。

不過，近期越南投資熱潮升溫下，各廠爭搶勞工，薪資水準快速拉升，缺工問題嚴重，且土地價格也持續翻漲，均對企業營運帶來壓力。

工具機大老認為，受限缺工、土地與人力成本上漲等問題，加上工業自動化長期趨勢不變，待疫情告一段落後，可望加速越南設廠企業導入智慧製造或工業自動化的腳步，有助推進工具機相關廠商成長動能。