光程研創看準8K商機 首創兼容HDMI 2.1的CMOS全光IC解決方案

隨著支援 8K 的遊戲機將在今年問市，8K 電視產業發展性高，光學和電子技術廠商光程研創 (Artilux) 今 (8) 日宣布，將推出 Connect 全光 HDMI 2.1 系列 IC 解決方案，為全球第一個兼容 HDMI 2.1 的 CMOS 全光 IC 解決方案，具備高畫質影像長距離傳輸，並兼顧省電及低功耗，可望帶動新一波數據傳輸新浪潮。

光程研創表示，8K 高解析電視將帶來高速大量訊號傳輸需求，因此，支援長距離、輕巧的光纖逐漸受到重視，也成為消費級大型顯示和音效數據傳輸的主流，在 HDMI 2.1 規格下，光纖取代傳統銅線的趨勢已確立。

光程研創看好光纖發展，近期發表 Connect 全光 HDMI 2.1 系列 IC 解決方案，不僅以光速實現 HDP、DDC、HDCP、CEC 和 ARC / eARC 等複雜的安全和握手協議 (security and control handshake protocols)，也支援多種 HDMI 輸出規格，從最新的 HDMI 2.1，且能向下兼容 HDMI 2.0 和 HDMI 1.4。

此外，為了使能源效率最大化，當裝置處於閒置狀態時，該款 IC 解決方案將智慧進入超低功耗的節電模式。

光程研創表示，Connect 全光 HDMI 2.1 系列 IC 解決方案採用 CMOS 製程，因 CMOS 具有低成本、低耗電以及高整合度的特性，有利於大量生產、降低成本，將有機會使過去價格昂貴的光通訊產品，以合理價格而廣被消費者接受，進而掀起下一波數據傳輸新浪潮。