玉晶光6月營收11.09億元創今年新高 年增近3成

蘋果光學元件供應鏈玉晶光 (3406-TW) 第二季在 iPhone SE2 鏡頭挹注下，單月平均營收站穩 10 億元大關之上，玉晶光今 (7) 日公布 2020 年 6 月營收，以 11.06 億元創今年新高，年增近 3 成，第三季起將迎向市場需求旺季。

玉晶光 6 月營收 11.09 億元，月增 8.14%，年增 29.33%；第二季營收為 30.71 億元，季增 13.84%，年增 46.64%，累計上半年營收為 57.68 億元，年增 79.91%。

玉晶光 2020 年擁兩大動能，除受惠美系手機客戶新款手機增加 TOF 新應用，非蘋手機陣營也將成玉晶光產能擴充後的另一個成長動能，兩家美系外資看好玉晶光前景，同步調升目標價至 800 元之上，分別為 810 元、829 元，評等則是「買進」與「加碼」

玉晶光在廈門廠復工挹注下，第 2 季又有蘋果平價版新機上市，支撐淡季營運，玉晶光預計 2 年內投入 80 億元擴廠，最快今年下半年第一批新產能開出，有助營運；股東會已通過每股將配發 9 元現金股利，將在 7 月 22 日除息交易。

玉晶光今年第一季稅後純益為 5.11 億元，季減 48.76%，年增 99.94 倍，創歷年同期新高，每股純益為 4.59 元。

股王大立光 (3008-TW) 6 月營收為 41.36 億元，月增 6.99%、年增 1.48%；第 2 季營收為 126.85 億元，季減 3.97%，年減 9.91%；累計上半年營收 258.65 億元，年增 8.2%。大立光今年第 2 季所獲新開發機型訂單，較去年同期減少，此營運不利情況仍未扭轉，7 月營收估將與 6 月持平。