疫情延燒 外資下調玉晶光全年獲利預估

美系外資在今 (21) 日出具最新報告指出，新冠肺炎 (COVID-19) 疫情全球大擴散，恐影響終端需求，下修全年 iPhone 手機備貨量，並調降玉晶光 (3406-TW) 獲利預估，降幅約 3-4%，目標價也從 670 元下調至 650 元，但維持加碼評等。

美系外資指出，中國供應鏈生產恢復，且新款 iPhone SE 上市，預期玉晶光第 2 季營收將季增 11%、年增 43% 至 29.87 億元，毛利率約 38.9%，優於第 1 季 38.4%。

外資認為，受惠 7P 鏡頭和飛時測距等系列鏡頭貢獻，玉晶光 2020 年下半年營收應可較上半年成長 58%、較去年同期成長 2%，也就是說，玉晶光上半年營收將可達 56.79 億元，全年 146.51 億元，年增 21.53%。

在疫情持續延燒下，美系外資先前預估，2020 年全年 iPhone 整體備貨量將修正成 1.78 億支，年減 6%，調降玉晶光 2020 年、2021 年每股純益預估，降幅 4%、3% 至 27.31 元、39.25 元，目標價從 670 元下修到 650 元，但維持「加碼」評等。

玉晶光 3 月營收 10.18 億元，月增 46.77%，年增 1.18 倍，市場傳蘋果削減零組件廠第 2 季訂單，玉晶光主管指出，公司尚未接獲來自客戶端削減訂單的通知。

玉晶光首季營收為 26.92 億元，季減 28.8%，年增 1.42 倍；在復工順利挹注下，仍可應客戶需求出貨，第 2 季營運仍觀察全球疫情的變化。