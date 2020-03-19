蘋果光學元件廠去年獲利同創高 玉晶光EPS 24.79元

蘋果去年推出 iPhone 11 手機系列，以多鏡頭搭行銷手法推升買氣，光學元件廠大立光 (3008-TW) 及玉晶光 (3406-TW) 去年營收、獲利同步創新高，玉晶光今 (19) 日公布去年自結，稅後純益 25.22 億元，年增 1.69 倍，每股純益 24.79 元。

玉晶光今日也公告 2 月自結，營收達 6.93 億元，年增 1.15 倍，稅前盈餘 1.81 億元較去年由虧轉盈，稅後純益 1.31 億元較去年虧轉盈，每股純益為 1.17 元。

大立光去年營收 607.45 億元，年增 21.61% 毛利率 69.05%，創歷史次高，稅後純益 282.62 億元，年增 15.97%，每股純益 210.69 元，稅後純益與每股純益雙創高，其中每股純益更寫台股新紀錄。

玉晶光今天公布最新自結財報，第 4 季處分中科廠挹注下，營收達 37.8 億元，稅前盈餘 13.95 億元，稅後純益 9.98 億元，年增 2.45 倍，創新高，每股純益 9.66 元；去年營收 120.46 億元，稅前純益 35.26 億元，稅後純益 25.22 億元，年增 1.69 倍，創新高，每股純益達 24.79 元。

玉晶光今年前 2 月營收為 16.75 億元，年增 1.59 倍；在復工順利挹注下，3 月營收可望超越 2 月，玉晶光指出，目前尚未接獲來自客戶端任何削減訂單通知，仍看好營收可較去年同期成長。

玉晶光 1 月 22 日決議，以約 30 億元購置設備，投入新租用廠區，並將投入超過 9 億元土木工程經費，擴充廈門集美二廠。玉晶光主管指出，預計 2 年內投入 80 億元擴廠，新產能依客戶需求增加陸續開出，最快今年下半年開出第一批新產能。

玉晶光去年營收突破 120 億元，以 120.41 億元創新高，年增 51.9%。法人認為，今年將受惠蘋果新機上市，光學元件市占率將大幅提升，其中 ToF (飛時測距) 鏡頭將成 2020 上半年 iPad Pro 的唯一供應商，另外 2020 年 下半年新推的 iPhone 新機系列，玉晶光 ToF 鏡頭也將有高市占率。