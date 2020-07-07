盤前財經大事搶先讀2020年07月07日

今日操盤前瞻

台灣 6 月 CPI

中國 6 月外匯存底

澳洲央行利率決策

法說會：巨路、聯亞

除權息：南亞、緯創、聚陽、杏一、瑞儀、致新等

亞馬遜大漲突破 3000 美元！四大科技公司市值同步飛越 1 兆美元

亞馬遜 (AMZN-US) 漲勢勢如破竹，周一 (6 日) 勁揚 5.8% 至每股 3057.04 美元，首度突破 3000 美元整數關卡。四大科技公司亞馬遜、蘋果 (AAPL-US)、微軟 (MSFT-US)、Alphabet(GOOGL-US) 市值都超越 1 兆美元。閱讀全文...

〈貴金屬盤後〉美元走疲 黃金收登近 1 週高點

週一 (6 日) 交易，黃金期貨價格收在近一週高點，係因美元走疲，支撐黃金在全球股市上漲之際也繼續攀高。閱讀全文...

投保中心擬對董座提裁判解任訴訟 大同：將依法抗辯

投保中心昨 (6) 日表示，大同 (2371-TW) 董事長林郭文艷執行業務有重大違反法令之情事，決議通過向法院提起裁判解任訴訟，對此，大同晚間公告，此案顯有誤會、深表遺憾，若投保中心提起裁判解任訴訟，屆時依法抗辯。閱讀全文...

國巨 6 月營收登 17 個月高點 Q2 季增逾 3 成寫六季最佳

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 在稼動率持續提升、需求持穩下，昨 (6) 日公告 6 月營收 45.4 億元，月增 1.2%、年增 48%，寫 17 個月新高；第二季營收 134.67 億元，季增 34.4%、年增 40.6%，創 6 季新高；展望第三季，國巨強調，目前客戶訂單出貨均維持正常。閱讀全文...

0050 每股擬配息 0.7 元 可望發出 8.8 億元股息

全台最具代表性的 ETF 台灣 50(0050-TW) 昨 (6) 日進行第一階段配息公告，每股預計配發 0.7 元，除息日訂為 7 月 21 日、收益分配發放日為 8 月 24 日，將於 7 月 17 日進行第二階段公告，並確認每股配發金額。閱讀全文...