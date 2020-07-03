外資本周斥140億元加碼台積電4.34萬張 連17買台灣50反1

三大法人今 (3) 日聯手買超，推升台股今日強漲逾百點，其中，外資期現貨同步站在多方，大買 2.4 萬張台積電，連四買，本周更砸逾 140 億元買超 4.34 萬張，不過外資同時不忘避險，除了買進富邦 VIX 逾萬張，並連 17 買元大台灣 50 反 1。

觀察三大法人動向，外資已連 4 個交易日買超，今日大買 104.99 億元；投信也轉買超 33.4 億元；自營商買超 24.69 億元，三大法人合計買超 163.07 億元；期貨方面，外資淨多單口數增加 3637 口，來到 4.16 萬口，與現貨同步。

外資今日大買台積電 2.47 萬張，同時積極避險，大買元大台灣 50 6503 張但，並連 17 日加碼元大台灣 50 反 1，共買 1.42 萬張、買超富邦 VIX 1.15 萬張；另外，外資今日也買超欣興 1.11 萬張、其餘買超較多的還有南茂、台達電、國產、長榮等個股。

外資賣超最多則是群創 1.97 萬張，以及兆豐金 1.28 萬張，也同步調節玉山金、日月光投控、南亞科等持股。

投信方面，同樣大買台積電 3316 張、以及聯電 9314 張，另外還加碼緯創、英業達、京元電等個股；投信賣超的部分，則以面板雙虎群創 9731 張、友達 7543 張最多。