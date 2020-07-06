我6月外匯存底續創高 央行外匯局長罕見表態進場調節匯率

台灣央行今 (6) 日公布我國 6 月底外匯存底金額來到 4886.91 億美元，較上月底增加 41.76 億美元，續寫新高紀錄，除了外匯存底投資運用收益、歐元等貨幣對美元升值等因素，央行外匯局長顏輝煌不諱言，還有一個因素是資金大量匯入導致外匯市場過度波動，央行進場調節所致。

顏輝煌說明，6 月歐元等貨幣對美元升值，以該等貨幣持有的外匯折成美元後金額增加，其中，歐元約升值 1.06%、澳幣升值 3.04%。

央行也統計，至 6 月外資持有國內股票和債券連同其新台幣存款餘額，共折計為 4284 億美元，較上月大增 360 億美元，約當外匯存底 88%，更較上月一口氣上揚 7 個百分點，此反應 6 月台股大漲 679 點、漲幅 6.2%，而外資買超高達 800 億元。

多國外匯存底大增逾百億元 反映央行穩定匯率措施

觀察全球主要國最新外匯存底表現，中國 5 月底外匯存底來到 3.1017 兆美元，月增 102 億美元，日本 4 月來到 1.3031 兆美元，月增 83 億美元，瑞士則是大增 231 億美元至 8477 億美元，台灣排名第 4。

比較特別的是，沙烏地阿拉伯持續遭印度超車，5 月底僅增加 8 億美元至 4378 億美元，反觀印度統計至 6 月 26 日已達 4676 億美元，月增 124 億美元，而南韓 6 月底來到 3986 億美元，月增 29 億美元。

顏輝煌說明，印度外匯存底連 2 月增加超過百億美元，主要是因其央行進場干預匯市，瑞士也有同樣狀況；他不諱言，美國採行無限 QE 措施，資金外溢效果使錢都流向其他國家，各國基於穩定國內金融市場進場調匯率。