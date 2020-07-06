【日盛投顧】開高走高挑戰今年高點

◆盤勢分析

1. 週一在周圍股市開高走高，且道瓊期漲幅擴大到超過 1% 之下，激勵台股開高走高，在半導體、IC 設計、. 設備股、生技股等拉抬下，指數突破 12，000 點再創高，終場加權指數以上漲 207.54 點的 12，116.70 點作收，漲幅 1.74%，成交金額 2494.61 億元。三大法人合計買超 268.94 億元，外資買超 201.52 億元、投信買超 3.32 億元、自營商買超 64.09 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、 量能：價漲量增，有利指數持續往上突破年初高點 12，197.64 點壓力。

(2)、 均線：7 月以來指數沿 5 日線上漲，未跌破 5 日線前短多續強。

(3)、 技術指標：KD 黃金交叉，K、D 開口持續擴大，K、D 值超過 80，留意是否高檔鈍化。

3. 櫃買指數上漲 2.51%，收在 170.68 點，再創今年的新高，短線沿 5 日線上漲，未跌破 5 日線前短多續強，支撐約 165 點附近，壓力為 173 點附近。

4. 觀盤重點：在外資回補 + 除權息旺季 + 資金行情下，明 (7) 日指數就有機會突破年初高點 12，197.64 點壓力，未出現爆量長黑 K 棒前，短多續強，偏多操作為宜。

半導體、IC 設計、設備股、生技股、MOSFET、業績成長股、高殖利率股

1. 設備股：在國內半導體、封測、PCB、LED 廠普遍未因疫情衝擊而縮減資本支出，加上台商因應美中貿易戰大舉回台投資，設備商業績看俏，包括: 3498 陽程、2464 盟立、3535 晶彩科漲停外，3680 家登、8499 鼎炫 - KY、3131 弘塑等均有 5% 以上的漲幅。

2.IC 設計: 受惠中國推動半導體自製化，加上 5G、WiFi6、AI、智慧裝置等下半年需求持續提升，法人持續加碼；除了 3588 通嘉、6104 創惟、3227 原相、3041 揚智、4968 立積、3556 禾瑞亞、3443 創意、5351 鈺創等漲停外，包括: 5269 祥碩、6531 愛普、3034 聯詠、8299 群聯、5274 信驊、3529 力旺等均有 5% 以上的漲幅。

3.MOSFET：Intel 新一代伺服器及桌上型處理器開始量產出貨，新款處理器對於 MOSFET 用量增加三～四成，加上加上國際 IDM 大廠逐步淡出伺服器、NB 市場，國內 MOSFET 供應鏈出貨將可望全面成長，由 5299 杰力漲停領軍，6435 大中、8261 富鼎等也都有 4.4% 以上的漲幅。

4. 操作建議：從 7 月以來在資金行情 + 外資回補 + 除權息旺季下，指數沿 5 日線上漲，未出現帶量長黑摜破 5 日線前，短多續強，偏多操作為宜。操作上個股輪動快速，擇優則強操作來面對未來盤面變化，短線台股可留意: 半導體、IC 設計、設備股、生技股、MOSFET、業績成長股、高殖利率股等。