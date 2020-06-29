南韓央行：疫情後南韓潛在成長下降 經濟行為改變

南韓央行週一 (29 日) 發布報告指出，在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情之後，南韓潛在經濟成長率預計將繼續下降，並加速經濟的結構改變。

報告指出，COVID-19 危機將在結束後永久改變所有參與者的經濟活動，包括家庭、公司和政府。

去年，南韓央行估計南韓在 2019-20 年期間的潛在增長率為 2.5%，這一數據與 OECD 的估計一致，而由 2009-2019 年，南韓的 GDP 平均在 3.0-3.5% 之間，疫情前的預估下滑，主要考量為人口成長放緩及經濟轉趨成熟。

不過，南韓央行預測，疫情下勞動、貿易、產業等經濟結構發生變化，勞動和資本投入不足，造成經濟潛在成長下滑的趨勢更加明顯。而資訊科技產業的發展，以及生產效率的提升，則有助於減少成長下降的幅度。

報告指出，COVID-19 疫情可能會繼續讓全球經濟下滑，而且很可能會改變經濟行為。例如，家庭面臨生計的直接威脅時，可能變得更厭惡風險，而企業變得更重視穩定性和靈活性。

央行提醒人們，主要經濟體在經歷經濟震盪後，通常需要相當長的時間，才能將投資資本比率恢復到危機前的水準。

與此同時，家庭與企業向非接觸式經濟及數位經濟的轉變可能加速，並隨著貿易保護主義的增強，去全球化的趨勢也可能得強化。

不過南韓央行認為，這些變化在不同國家會有所不同，具體取決於國家如何應對。