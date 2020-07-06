南韓新冠肺炎死者9成以上年逾60、致死率與年齡成正比

南韓因感染新冠肺炎 (COVID-19) 而死亡的人數當中，60 歲以上占了絕大多數。

《韓聯社》週一 (6 日) 報導，根據南韓中央防疫對策本部同 (6) 日公布的最新數據，截至當天凌晨 12 點時，共有 284 人死於新冠肺炎感染。其中年齡在 60 歲以上的，占了 93.0%。

從年齡分布來看，80 歲以上有 140 人 (49.3%)，比例將近半數。70 歲以上有 83 人 (29.2%)，60 歲以上有 41 人 (14.4%)。

整體致死率為 2.16%，年齡愈高，死亡率也愈高。雖然年齡在 50 歲以下的致死率不到 1%，不過 60 多歲的致死率 2.38% 就高於平均。70 多歲的致死率攀升到 9.45%，80 多歲的致死率更高達 24.69%。

在南韓新冠肺炎的死者當中，共有 278 人患有慢性病，比例高達 97.9%。其中患有心肌梗塞、心不全、腦中風、高血壓等循環器官疾病的患者有 216 人 (76.1%，包含多重慢性病者)，為數最多。患有糖尿病等，與內分泌及新陳代謝有關的患者有 134 人 (47.2%)。呼吸器官疾病的患者也有 63 人 (22.2%)。

從感染途徑分類來看，和醫院等設施有關的死者人數達 156 人 (54.9%) 比例最高。另有 68 名死者的感染途徑不明。

死亡場所方面，有 264 人 (93.0%) 在接受治療的病房內往生，比例最高。另有 17 人 (6.0%) 在急診室裡往生，3 人 (1.1%) 於住家往生。

而在另一方面，目前南韓的新冠肺炎重症患者共有 11 人，還有 21 人處於病危狀態。